Як знищити попелицю на розсаді швидко та без хімії — найкращі засоби

Обробка розсади від попелиці. Колаж: Новини.LIVE

Попелиця — один з найпідступніших шкідників у саду та на городі, що здатний знищити врожай ще у зародку. Ця комаха висмоктує сік із листя та пагонів, послаблюючи рослини й роблячи їх вразливими до хвороб. Тому вона особливо небезпечна для молодої розсади. Тож, важливо якщо не попередити, то вчасно виявити проблему та обрати правильний спосіб боротьби.

Які натуральні засоби дозволять ефективно позбутися попелиці та запобігти її появі в майбутньому, пише Кrivbass.

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Як виявити попелицю на розсаді

Попелиця швидко розмножується, тому важливо вчасно помітити її появу. Фахівці наголошують, розсаду слід регулярно оглядати на наявність шкідника. Особливо важливо проводити такі перевірки на початку вегетаційного періоду.

Основні ознаки зараження такі:

листя жовтіє, втрачає пружність та скручується;

на рослині з'являється липкий наліт (медяна роса);

рослини стають слабкими, перестають розвиватися та рости;

на нижній стороні листя або молодих пагонах скупчуються дрібні комахи.

Попелиця на молодій рослині. Фото: google.com

Засоби для боротьби з попелицею на розсаді

Якщо попелиця вже з'явилася на молодих рослинах, не зволікайте та швидше проводьте обробку. Фахівці рекомендують використовувати натуральні засоби, які не містять хімікатів. Адже вони стимулюють природний захист і допомагають розсаді адаптуватися до зовнішніх факторів.

Найефективніші засоби для боротьби з попелицею такі:

Мильний розчин — розчиніть 100 г господарського мила у 10 л гарячої води та обробіть уражені рослини. Часниковий відвар — подрібніть 15 часникових стрілок і 100 г часнику, залийте 10 л гарячої води та настоюйте кілька днів. Цим засобом оприскуйте розсаду. Настій тютюну — замочіть 400 г тютюнового листя у 10 л води на 48 годин, процідіть і розбавте водою (1:2). Обробляйте рослину з пульверизатора. Розчин червоного перцю — залийте 50 г меленого перцю 1 л води, настоюйте 2 години, потім додайте до 10 л води. Відвар деревію — 1 кг сухої трави кип'ятіть у 2 л води на водяній бані, розбавте у 10 л води та настоюйте 2 доби. Нашатирний спирт — змішайте 50 мл нашатирного спирту з 10 л води для обприскування. Цибулевий настій — подрібніть кілька головок цибулі разом із лушпинням, настоюйте 5 годин у 1 л води, потім розбавте у 10 л.

А щоб підвищити ефективність, до кожного розчину варто додати 1 ч. л. рідкого господарського мила — це покращить прилипання засобу до листя.

Обробка розсади для здорового росту. Фото: depositphotos.com

Які засоби підійдуть для профілактичної обробки розсади

Інколи краще попередити проблему, ніж боротися з нею. Тому варто звернути увагу на засоби, які будуть ефективними для профілактики появи попелиці:

Настоянка ромашки аптечної — 100 г ромашки настоюйте в 1 л води 12 годин. Обприскуйте розсаду розведеною настоянкою у пропорції 1:3. Настоянка кульбаби — залийте 400 г листя та 200 г коренів кульбаби в 10 л води, настоюйте 3-4 години, після чого використовуйте для обприскування. Настоянка хвойних шишок — залийте 1 кг соснової хвої в 4 л води, настоюйте протягом 7 днів, потім обприскуйте рослини отриманим розчином.

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