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Как быстро уничтожить тлю на рассаде без химии — лучшие средства

19 февраля 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как уничтожить тлю на рассаде быстро и без химии — лучшие средства
Обработка рассады от тли. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Тля — один из самых коварных вредителей в саду и на огороде, способный уничтожить урожай еще в зародыше. Это насекомое высасывает сок из листьев и побегов, ослабляя растения и делая их уязвимыми к болезням. Поэтому оно особенно опасно для молодой рассады. Важно если не предупредить, то вовремя выявить проблему и выбрать правильный способ борьбы.

Какие натуральные средства позволят эффективно избавиться от тли и предотвратить ее появление в будущем, пишет Кrivbass.

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Тля быстро размножается, поэтому важно вовремя заметить ее появление. Специалисты отмечают, рассаду следует регулярно осматривать на наличие вредителя. Особенно важно проводить такие проверки в начале вегетационного периода.

Основные признаки заражения следующие:

  • листья желтеют, теряют упругость и скручиваются;
  • на растении появляется липкий налет (медвяная роса);
  • растения становятся слабыми, перестают развиваться и расти;
  • на нижней стороне листьев или молодых побегах скапливаются мелкие насекомые.

 

Як виявити попелицю на розсаді
Тля на молодом растении. Фото: google.com

Средства для борьбы с тлей на рассаде

Если тля уже появилась на молодых растениях, не медлите и скорее проводите обработку. Специалисты рекомендуют использовать натуральные средства, которые не содержат химикатов. Ведь они стимулируют естественную защиту и помогают рассаде адаптироваться к внешним факторам.

Самые эффективные средства для борьбы с тлей следующие:

  1. Мыльный раствор — растворите 100 г хозяйственного мыла в 10 л горячей воды и обработайте пораженные растения.
  2. Чесночный отвар — измельчите 15 чесночных стрелок и 100 г чеснока, залейте 10 л горячей воды и настаивайте несколько дней. Этим средством опрыскивайте рассаду.
  3. Настой табака — замочите 400 г табачных листьев в 10 л воды на 48 часов, процедите и разбавьте водой (1:2). Обрабатывайте растение из пульверизатора.
  4. Раствор красного перца — залейте 50 г молотого перца 1 л воды, настаивайте 2 часа, затем добавьте к 10 л воды.
  5. Отвар тысячелистника — 1 кг сухой травы кипятите в 2 л воды на водяной бане, разбавьте в 10 л воды и настаивайте 2 суток.
  6. Нашатырный спирт — смешайте 50 мл нашатырного спирта с 10 л воды для опрыскивания.
  7. Луковый настой — измельчите несколько головок лука вместе с шелухой, настаивайте 5 часов в 1 л воды, затем разбавьте в 10 л.

А чтобы повысить эффективность, к каждому раствору следует добавить 1 ч. л. жидкого хозяйственного мыла — это улучшит прилипание средства к листьям.

 

Засоби для боротьби з попелицею на розсаді
Обработка рассады для здорового роста. Фото: depositphotos.com

Какие средства подойдут для профилактической обработки рассады

Иногда лучше предупредить проблему, чем бороться с ней. Поэтому стоит обратить внимание на средства, которые будут эффективными для профилактики появления тли:

  1. Настойка ромашки аптечной — 100 г ромашки настаивайте в 1 л воды 12 часов. Опрыскивайте рассаду разведенной настойкой в пропорции 1:3.
  2. Настойка одуванчика — залейте 400 г листьев и 200 г корней одуванчика в 10 л воды, настаивайте 3-4 часа, после чего используйте для опрыскивания.
  3. Настойка хвойных шишек — залейте 1 кг сосновой хвои в 4 л воды, настаивайте в течение 7 дней, затем опрыскивайте растения полученным раствором.

Ранее мы рассказывали, как обеззаразить землю перед посевом рассады.

Напомним, мы писали, в чем следует замочить семена перед посевом на рассаду.

Также мы делились, как эффективно защитить сад от манилиоза.

растения советы рассада вредители тля

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22:18 Макрон подвел итоги второй встречи с партнерами по Украине

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:08 Динамо пытается купить бразильского футболиста

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