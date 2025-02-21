Ученые обнаружили хранилище с бесконечным запасом энергии — где оно расположено

Заснеженные горы. Фото: Unsplash

Горные хребты могут скрывать значительные запасы природного водорода, который является перспективным экологически чистым топливом. Однако его синтетическое производство пока зависит от использования ископаемого топлива.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Ученые из Центра наук о Земле им. Гельмгольца GFZ выяснили, что водород может образовываться благодаря естественным геологическим процессам. Благодаря тектоническому моделированию плит команда смогла обнаружить места возможного накопления водорода в горных хребтах.

В частности, исследователи считают, что участки горных хребтов, где мантийные породы находятся близко к поверхности, могут быть перспективными для естественного производства водорода. По словам ученых, такими регионами являются Пиренеи, Альпы и части Гималаев.

"Это новое исследование углубляет наше понимание пригодных сред для естественного производства водорода", — отметил руководитель отдела геодинамического моделирования GFZ Саша Бруне.

Кроме того, горные хребты могут способствовать образованию подземных водородных резервуаров, которые впоследствии можно будет раскрыть путем бурения.

"В исследовании утверждается, что водород может генерироваться в больших количествах через серпентинизацию — процесс, когда горные породы мантии реагируют с водой, образуя новые минералы и водород. Это происходит, когда мантийные породы, которые обычно находятся глубоко под землей, поднимаются на поверхность из-за тектонической активности в течение миллионов лет", — говорится в статье.

Ученые объясняют, что эксгумация мантийных пород происходит при таких условиях, как рифтинг (раскол континентов, например, в Атлантике) и горообразование (столкновение континентов, как в Пиренеях и Альпах).

Моделирование также показало, что серпентинизация гораздо эффективнее в горных хребтах, чем в рифтовых бассейнах.

"Проще говоря, горные хребты могут производить до 20 раз больше водорода ежегодно, чем рифтовые среды. Это потому, что горы предлагают отличное сочетание оптимальных температур, большого количества воды и соответствующих пород-коллекторов, что делает их гораздо более эффективными в производстве и хранении природного водорода. Кроме того, горные хребты имеют породы-коллекторы, такие, как песчаник, подходящие для накопления водорода, которые можно бурить", — подчеркивается в исследовании.

Таким образом, ученые рекомендуют подробнее исследовать природный водород в горных хребтах. Уже проводятся разведывательные работы в Пиренеях, Альпах и Балканах, где были обнаружены первые признаки природного водорода.

"Решающее значение для успеха этих усилий будет иметь разработка новых концепций и стратегий разведки. Особенно важна роль тектонической истории конкретного участка в разведывательных работах", — отметил ведущий автор исследования Франк Зваан.

Сейчас современные методы добычи водорода не являются очень эффективными, поскольку производственные процессы часто приводят к значительным выбросам углекислого и парникового газа.

Напомним, ученые из Оксфордского университета создали первый распределенный квантовый компьютер, объединив два квантовых процессора через фотонный сетевой интерфейс. С помощью него они смогли осуществить телепортацию логического элемента.

Также мы писали, что физик Лоренцо Гавассино из Университета Вандербильта считает, что путешествия во времени могут быть возможными без нарушения законов, поскольку предотвращение парадоксов не является таким сложным, как представляется. В своем исследовании он утверждает, что теоретически можно "избавляться" от преград во времени без последствий.