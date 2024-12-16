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Вчені знайшли запаси чистої енергії, якої вистачить на 200 років

16 грудня 2024 09:16
Володимир Мололкін - редактор
В надрах Землі знайшли мільярдні запаси чистої енергії — на скільки вистачить
Соляна шахта. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Вчені стверджують, що лише невелика кількість водню під поверхнею Землі може позбавити нас від використання викопного палива на два століття. Як показали нові дослідження, в каменях і підземних резервуарах планети міститься близько 6,2 трлн тонн водню. Це приблизно у 26 разів перевищує кількість нафти, яка, як відомо, залишилася в землі. Але де знаходяться ці запаси водню, наразі невідомо.

Про це пише Live Science.

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Дослідники вважають, що більша частина водню знаходиться занадто глибоко або занадто далеко від берега, щоб її знайти, і що деякі запаси водню, ймовірно, занадто малі, щоб їх видобувати економічно.

Водень можна використовувати для виробництва електроенергії, живлення промислових процесів і палива для транспортних засобів. Експерти заявляють, що лише 2% знайдених у дослідженні запасів водню, що еквівалентно 124 млрд тонн (112 млрд метричних тонн) газу, забезпечать весь водень, який нам потрібен, щоб досягти чистого нуля вуглецю протягом кількох сотень років.

Енергія, виділена такою кількістю водню, приблизно вдвічі перевищує енергію, збережену в усіх відомих запасах природного газу на планеті. Хімічні реакції, які відбуваються в гірських породах, розщеплюють воду на водень і кисень.

До недавнього часу дослідники не усвідомлювали те, що під поверхнею Землі накопичується водень. Але ця парадигма змінилася, коли вчені виявили величезний запас водню в Західній Африці та потім ще один в албанській хромовій шахті. Тоді стало очевидним, що водень справді накопичується в резервуарах під землею, і останні дослідження вказують на те, що деякі з цих накопичень можуть бути значними.

Існує велика невизначеність щодо цих результатів, оскільки модель показала, що потенційно існує від 1 млрд до 10 трлн тонн водню.

До 2050 року світовий попит на енергію зросте в 5 разів, а на водень очікується до 30% майбутнього енергопостачання. Газ створюється штучно шляхом електролізу води, коли електричний струм розщеплює молекули води. Використання відновлюваної енергії називається "зеленим воднем", тоді як використання викопного палива називається "блакитним воднем".

Переваги використання природного водню полягають у тому, що для його виробництва не потрібно іншого джерела енергії, а газ можна зберігати в підземних резервуарах, поки він не буде використаний.

Залишається великим питанням, де саме знаходиться весь цей водень, і це вплине на те, наскільки він доступний.

Нагадаємо, Хмельницьку АЕС планують розширити до чотирьох енергоблоків. Україна домовилася збільшити виробництво атомної енергії в найближчі роки, підписавши відповідну декларацію.

Також ми писали, що у середині листопада Україна та США оголосили про запуск трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів. Вони можуть надати українській атомній енергетиці більшу гнучкість.

наука водень паливо вчені енергетика енергія

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