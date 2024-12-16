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Ученые нашли запасы чистой энергии, которой хватит на 200 лет

16 декабря 2024 09:16
Владимир Мололкин - редактор
В недрах Земли нашли миллиардные запасы чистой энергии — на сколько хватит
Соляная шахта. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Ученые утверждают, что только небольшое количество водорода под поверхностью Земли может избавить нас от использования ископаемого топлива на два столетия. Как показали новые исследования, в камнях и подземных резервуарах планеты содержится около 6,2 трлн тонн водорода. Это примерно в 26 раз превышает количество нефти, которое, как известно, осталось в земле. Но где находятся эти запасы водорода, пока неизвестно.

Об этом пишет Live Science.

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Исследователи считают, что большая часть водорода находится слишком глубоко или слишком далеко от берега, чтобы ее найти, и что некоторые запасы водорода, вероятно, слишком малы, чтобы их добывать экономически.

Водород можно использовать для производства электроэнергии, питания промышленных процессов и топлива для транспортных средств. Эксперты заявляют, что только 2% найденных в исследовании запасов водорода, эквивалентно 124 млрд тонн (112 млрд метрических тонн) газа, обеспечат весь водород, который нам нужен, чтобы добиться чистого нуля углерода в течение нескольких сотен лет.

Энергия, выделяемая таким количеством водорода, примерно вдвое превышает энергию, сохраненную во всех известных запасах природного газа на планете. Химические реакции, происходящие в горных породах, расщепляют воду на водород и кислород.

До недавнего времени исследователи не осознавали, что под поверхностью Земли накапливается водород. Но эта парадигма изменилась, когда ученые обнаружили огромный запас водорода в Западной Африке, а затем еще один в албанской хромовой шахте. Тогда стало очевидно, что водород действительно накапливается в резервуарах под землей, и последние исследования указывают на то, что некоторые из этих накоплений могут быть значительными.

Существует большая неопределенность этих результатов, поскольку модель показала, что потенциально существует от 1 млрд до 10 трлн тонн водорода.

К 2050 году мировой спрос на энергию вырастет в 5 раз, а на водород ожидается до 30% будущего энергоснабжения. Газ создается искусственно посредством электролиза воды, когда электрический ток расщепляет молекулы воды. Использование возобновляемой энергии называется "зеленым водородом", тогда как использование ископаемого топлива называется "голубым водородом".

Преимущества использования природного водорода заключаются в том, что для его производства не требуется другой источник энергии, а газ можно хранить в подземных резервуарах, пока он не будет использован.

Остается большим вопросом, где именно находится весь этот водород, и это повлияет на то, насколько он доступен.

Напомним, Хмельницкую АЭС планируют расширить до четырех энергоблоков. Украина договорилась увеличить производство атомной энергии в ближайшие годы, подписав соответствующую декларацию.

Также мы писали, что в середине ноября Украина и США объявили о запуске трех новых проектов в сфере малых модульных реакторов. Они могут придать украинской атомной энергетике большую гибкость.

наука водород топливо ученые энергетика энергия

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