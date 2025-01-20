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Фізик розв'язав проблему "парадоксу дідуся" у подорожах у часі

20 січня 2025 10:18
Володимир Мололкін - редактор
Вчені розвінчали "парадокс дідуся" — як подорожі у часі можуть стати реальністю
Пісковий годинник. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Подорожі у часі завжди супроводжуються головним правилом — ніколи не змінювати минулого. Вчені кажуть про запобігання власному народженню, передачу креслень машини часу молодшій версії себе тощо. Будь-яке створення парадоксальної послідовності подій вважається неможливим, тому подорожі в часі такі сумнівні.

Про це пише Science Alert.

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Попри це, фізик з Університету Вандербільта Лоренцо Гавассіно вважає, що це не така велика перешкода, як її змальовують. У своєму останньому дослідженні про ентропію, простір і час він дійшов висновку, що ми могли б безкарно "позбавлятися" будь-яких дідусів, які стоять на заваді.

Що таке парадокс дідуся

Парадокс дідуся — це ситуація, коли подорож у часі створює суперечність. Наприклад, ви повертаєтеся у минуле і вбиваєте свого дідуся в дитинстві. Це б запобігло вашому народженню, а отже, ви не змогли б повернутися і скоїти вбивство.

У дослідженні Гавассіно йдеться про те, що, ймовірно, ви вже зробили це, зручно забувши про це.

Теорія загальної відносності дозволяє уявити час як систему колій, що можуть скручуватися або розтягуватися залежно від маси навколишніх об’єктів і прискорення спостерігача. Якщо уявити крайні умови, наприклад, у чорних дірах, можливі спотворення, які створюють петлі часу, або "замкнуті часові криві".

Такі петлі давно стали об'єктом фантазії у науковій літературі, зокрема як способи створення нових часових ліній чи подій, що повторюються знову і знову.

Однак для розуміння фізичного аспекту подорожей у часі Гавассіно вирішив звернутися до термодинамічних основ.

Фізики розрізняють минуле і майбутнє через ентропію — тенденцію впорядкованих систем переходити у стан безладу. У своїй роботі Гавассіно дослідив, що станеться, якщо система з високою ентропією, наприклад, космічний корабель, повернеться у минуле з низькою ентропією.

Власна ентропія мандрівника в часі не може продовжувати зростати, коли він "повертається назад", а квантова нечіткість ефективно скасовує очікуваний безлад, створюючи паралельну ентропійну часову лінію, яка починається і закінчується в одних і тих же точках.

Повертаючись до парадокса, часова петля могла б зробити передчасну смерть дідуся зворотною, а ваша пам'ять про те, чому ви взагалі хотіли його вбити, може бути стерта. Іншими словами, усі ставки зроблені на замкнений цикл, де квантова фізика згладжує будь-яку нав'язливу ентропію.

Нагадаємо, вчені провели дослідження, в якому визначили, що один матеріал може стати розв'язанням проблеми зниження ефективності літій-іонних акумуляторів у холодному середовищі. Річ у тому, що на холоді він розширюється замість стискання.

Також ми писали, що вчені розробили пристрій для посилення мікрохвильових сигналів. Завдяки фіолетовому алмазу в його конструкції вони зможуть отримувати чіткіші сигнали з космосу.

наука вчені дослідження подорожі в часі фізика

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