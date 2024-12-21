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Вчені розробили ключ для виявлення сигналів з далекого космосу

21 грудня 2024 14:57
Володимир Мололкін - редактор
Вчені розробили пристрій для отримання сигналів з космосу — у чому особливість
Особливий фіолетовий діамант. Фото: UNSW/Richard Freeman
Володимир Мололкін - редактор

Група дослідників розробила новий пристрій для значного посилення мікрохвильових сигналів. Він схожий на науково-фантастичний Макгаффін, оскільки в ньому використовується фіолетовий алмаз у кварцовій трубці, яка піддається впливу інтенсивного магнітного поля.

Про це пише IFLScience.

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Система створює мазер, мікрохвильовий еквівалент лазера. Він використовується для посилення слабких мікрохвильових і радіосигналів. Підсилювачі дуже корисні, і не лише для музичних концертів. За допомогою правильної техніки будь-який сигнал можна зробити чіткішим.

Прикладом можуть слугувати сигнали зондів "Вояджер", які продовжують зв'язуватися з Землею через чотири десятиліття після початку своєї місії, тепер уже далеко в міжзоряному просторі. Їхні підсилювачі є ключем до отримання сигналу, але для роботи їм потрібні дуже низькі температури. Однак новий підсилювач працює при кімнатній температурі.

"Мікрохвилі потрапляють у пристрій, а потім обертання всередині алмазу створюють їхні копії, що, по суті, підсилює мікрохвильові сигнали. В ідеалі, мікрохвильові сигнали виходять набагато більшими та з дуже малим рівнем шуму", — сказав старший автор дослідження доцент Джаррід Пла з Університету Нового Південного Уельсу.

Дослідники показали, що установка може посилити сигнал у 1000 разів. Вона може бути використана для отримання даних з космічних апаратів, а також від джерел мікрохвильового випромінювання, таких як пульсари, чорні діри та цілі галактики.

Работа усилителя в лаборатории
Фіолетовий діамант потрапляє під вплив зеленого лазера й опиняється в магнітному полі. Фото: UNSW/Richard Freeman

Колір алмазу обрано не з естетичних причин. Він зумовлений специфічними дефектами, які називаються центрами азотних вакансій (NV), де атом азоту розміщується на місці атома вуглецю поруч з порожнім місцем. Ці спінові системи, як їх називають, є ключовими для підсилення. Додавання великої кількості цих недосконалостей (до певної межі) є ключовим моментом технології, і саме тому діамант має фіолетовий колір.

"По суті, нам потрібно зробити діаманти більш фіолетовими", — пояснив провідний автор Том Дей.

Команда заявила, що існують труднощі в удосконаленні пристрою, але він може бути комерційно доступним вже за кілька років.

Нагадаємо, китайські вчені зробили революцію в ядерній енергетиці. Вони навчилися вилучати уран з морської води за допомогою свічкового воску, що дозволить отримати майже безмежне джерело палива.

Також ми писали, що вчені стверджують, що під поверхнею Землі знаходиться близько 6,2 трлн тонн водню. Така кількість у 26 разів перевищує наявні запаси нафти.

космос наука зв'язок вчені дослідження радіосигнали

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