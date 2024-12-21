Вчені розробили пристрій для отримання сигналів з космосу — у чому особливість

Особливий фіолетовий діамант. Фото: UNSW/Richard Freeman

Група дослідників розробила новий пристрій для значного посилення мікрохвильових сигналів. Він схожий на науково-фантастичний Макгаффін, оскільки в ньому використовується фіолетовий алмаз у кварцовій трубці, яка піддається впливу інтенсивного магнітного поля.

Про це пише IFLScience.

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Система створює мазер, мікрохвильовий еквівалент лазера. Він використовується для посилення слабких мікрохвильових і радіосигналів. Підсилювачі дуже корисні, і не лише для музичних концертів. За допомогою правильної техніки будь-який сигнал можна зробити чіткішим.

Прикладом можуть слугувати сигнали зондів "Вояджер", які продовжують зв'язуватися з Землею через чотири десятиліття після початку своєї місії, тепер уже далеко в міжзоряному просторі. Їхні підсилювачі є ключем до отримання сигналу, але для роботи їм потрібні дуже низькі температури. Однак новий підсилювач працює при кімнатній температурі.

"Мікрохвилі потрапляють у пристрій, а потім обертання всередині алмазу створюють їхні копії, що, по суті, підсилює мікрохвильові сигнали. В ідеалі, мікрохвильові сигнали виходять набагато більшими та з дуже малим рівнем шуму", — сказав старший автор дослідження доцент Джаррід Пла з Університету Нового Південного Уельсу.

Дослідники показали, що установка може посилити сигнал у 1000 разів. Вона може бути використана для отримання даних з космічних апаратів, а також від джерел мікрохвильового випромінювання, таких як пульсари, чорні діри та цілі галактики.

Фіолетовий діамант потрапляє під вплив зеленого лазера й опиняється в магнітному полі. Фото: UNSW/Richard Freeman

Колір алмазу обрано не з естетичних причин. Він зумовлений специфічними дефектами, які називаються центрами азотних вакансій (NV), де атом азоту розміщується на місці атома вуглецю поруч з порожнім місцем. Ці спінові системи, як їх називають, є ключовими для підсилення. Додавання великої кількості цих недосконалостей (до певної межі) є ключовим моментом технології, і саме тому діамант має фіолетовий колір.

"По суті, нам потрібно зробити діаманти більш фіолетовими", — пояснив провідний автор Том Дей.

Команда заявила, що існують труднощі в удосконаленні пристрою, але він може бути комерційно доступним вже за кілька років.

Нагадаємо, китайські вчені зробили революцію в ядерній енергетиці. Вони навчилися вилучати уран з морської води за допомогою свічкового воску, що дозволить отримати майже безмежне джерело палива.

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