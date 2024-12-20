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Вчені з Китаю знайшли спосіб видобувати майже безмежне паливо

20 грудня 2024 09:06
Володимир Мололкін - редактор
Китайські вчені знайшли майже безмежне джерело палива — воно міститься в морській воді
Мінерал зеленого кольору. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Вчені з Китаю зробили революцію в ядерній енергетиці. Вони придумали новий спосіб вилучення урану з морської води за допомогою чудового інгредієнта, свічкового воску. Завдяки цій інновації можна отримати майже безмежне джерело палива, що призведе до революції в атомній енергетиці.

Про це пише Interesting Engineering.

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Уран є основним джерелом енергії для атомних електростанцій. Але нинішні запаси урану на суші, які становлять 7,6 млн тонн, можуть задовольнити попит на ядерну енергію лише приблизно на сто років, кажуть вчені.

Відповідно до нового дослідження, видобуток урану з океану вважається перспективним рішенням для задоволення потреб у ядерному паливі.

Найбільші запаси урану містяться в океанах

В океанах міститься приблизно 4,5 млрд тонн урану, що майже в 1000 разів більше, ніж на суші. Ці величезні запаси енергії можуть забезпечити світ енергією протягом тисячоліть, забезпечуючи стійке рішення для задоволення зростання попиту на чисту енергію. Однак видобуток урану з морської води є серйозним викликом. Уран присутній в океані в дуже низьких концентраціях, що ускладнює його ефективне вилучення.

Команда дослідників Далянського інституту хімічної фізики в Китаї розробила новий і економічно ефективний метод вилучення урану з морської води.

Їхній метод, опублікований у журналі Advanced Functional Materials, передбачає створення спеціальних поглинальних кульок з використанням легкодоступних матеріалів, включаючи свічковий віск. Інноваційний підхід команди передбачає розчинення поліамідоксиму, матеріалу, відомого своєю високою спорідненістю з металами, у воді, а потім змішування його з розплавленим свічковим воском.

"На сьогодні пористі адсорбенти, виготовлені з поліамідоксиму (ПАО), зокрема макропористі гідрогелі ПАО, продемонстрували винятковий потенціал для захоплення урану з природної морської води", — стверджують дослідники.

Після охолодження та видалення воску пористі гідрогелеві частинки мають "характерну морфологію, подібну до сиру". Після цього ці частинки інкапсулюються в альгінатно-поліакрилову кислоту, утворюючи високопоглинальні кульки діаметром близько трьох міліметрів. Згідно з дослідженнями, кульки також "демонструють хорошу придатність до багаторазового використання зі зменшенням адсорбційної здатності урану на 31,2% після п'яти послідовних циклів адсорбції-десорбції".

Дослідники отримали чудові результати, тестуючи свої кульки як у реальному, так і в змодельованому середовищах морської води.

Дослідження підкреслює високу абсорбцію урану — 4,79 міліграма урану на грам кульки з 10 літрів прибережної морської води за 15 діб.

Нагадаємо, вчені в ЦЕРНі використовують детектор ALICE, щоб відтворити умови, які існували під час Великого вибуху, щоб з'ясувати, як матерія стала домінувати над антиматерією. Вони повторно відтворили ці умови, коли наймасштабніший науковий експеримент у світі виявив натяки на найважчу частинку антиматерії, яку коли-небудь було знайдено.

Також ми писали, що декларація, підписана Україною, передбачає підвищення ефективності її атомної енергетики в найближчі роки. Планується розширити Хмельницьку АЕС до чотирьох енергоблоків.

паливо вчені дослідження Уран енергетика ядерна енергетика

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