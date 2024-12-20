Китайские ученые нашли почти безграничный источник топлива — он содержится в морской воде

Минерал зеленого цвета. Фото: Freepik

Ученые из Китая совершили революцию в ядерной энергетике. Они придумали новый способ извлечения урана из морской воды с помощью отличного ингредиента, свечного воска. Благодаря этой инновации можно получить почти безграничный источник топлива, что приведет к революции в атомной энергетике.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Уран является главным источником энергии для атомных электростанций. Но нынешние запасы урана на суше, составляющие 7,6 млн тонн, могут удовлетворить спрос на ядерную энергию всего примерно на сто лет, говорят ученые.

Согласно новому исследованию добыча урана из океана считается перспективным решением для удовлетворения потребностей в ядерном топливе.

Наибольшие запасы урана содержатся в океанах

В океанах содержится примерно 4,5 млрд тонн урана, что почти в 1000 раз больше, чем на суше. Эти огромные запасы энергии могут обеспечить мир энергией на протяжении тысячелетий, обеспечивая устойчивое решение для удовлетворения роста спроса на чистую энергию. Однако добыча урана из морской воды является серьезным вызовом. Уран находится в океане в очень низких концентрациях, что затрудняет его эффективное извлечение.

Команда исследователей Далянского института химической физики в Китае разработала новый и экономически эффективный метод извлечения урана из морской воды.

Их метод, опубликованный в журнале Advanced Functional Materials, предполагает создание специальных поглотительных шариков с использованием легкодоступных материалов, включая свечной воск. Инновационный подход команды предполагает растворение полиамидоксима, материала, известного своим высоким сродством с металлами, в воде, а затем смешивание его с расплавленным свечным воском.

"На сегодня пористые адсорбенты, изготовленные из полиамидоксима (ПАО), в частности макропористые гидрогели ПАО, продемонстрировали исключительный потенциал для захвата урана из природной морской воды", — утверждают исследователи.

После охлаждения и удаления воска пористые гидрогелевые частицы имеют "характерную морфологию, подобную сыру". После этого эти частицы инкапсулируются в альгинатно-полиакриловую кислоту, образуя высокопоглощающие шарики диаметром около трех миллиметров. Согласно исследованиям, шарики также "демонстрируют хорошую пригодность к многократному использованию с уменьшением адсорбционной способности урана на 31,2% после пяти последовательных циклов адсорбции-десорбции".

Исследователи получили отличные результаты, тестируя свои шарики как в реальной, так и в смоделированной средах морской воды.

Исследование подчеркивает высокую абсорбцию урана — 4,79 миллиграмма урана на грамм шарика из 10 литров прибрежной морской воды за 15 суток.

Напомним, ученые в ЦЕРНе используют детектор ALICE, чтобы воспроизвести условия, которые существовали во время Большого взрыва, чтобы выяснить, как материя стала доминировать над антиматерией. Они повторно воспроизвели эти условия, когда самый масштабный научный эксперимент в мире обнаружил намеки на самую тяжелую частицу антиматерии, которая когда-либо была найдена.

Также мы писали, что подписанная Украиной декларация предусматривает повышение эффективности ее атомной энергетики в ближайшие годы. Планируется расширить Хмельницкую АЭС до четырех энергоблоков.