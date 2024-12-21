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Ученые создали ключ для обнаружения сигналов из дальнего космоса

21 декабря 2024 14:57
Владимир Мололкин - редактор
Ученые разработали устройство для получения сигналов из космоса — в чем особенность
Особый фиолетовый бриллиант. Фото: UNSW/Richard Freeman
Владимир Мололкин - редактор

Группа исследователей разработала новое устройство для усиления микроволновых сигналов. Оно похоже на научно-фантастический Макгаффин, поскольку в нем используется фиолетовый алмаз в кварцевой трубке, подверженной воздействию интенсивного магнитного поля.

Об этом пишет IFLScience.

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Для чего будет использоваться новое устройство

Система создает мазер, микроволновый эквивалент лазера. Он используется для усиления слабых микроволновых и радиосигналов. Усилители очень полезны, и не только для музыкальных концертов. С помощью правильной техники любой сигнал можно сделать более четким.

Примером могут служить сигналы зондов "Вояджер", которые продолжают связываться с Землей четыре десятилетия спустя после начала своей миссии, теперь уже далеко в межзвездном пространстве. Их усилители являются ключом для получения сигнала, но для работы им нужны очень низкие температуры. Однако новый усилитель работает при комнатной температуре.

"Микроволны попадают в устройство, а затем вращения внутри алмаза создают их копии, что, по сути, усиливает микроволновые сигналы. В идеале, микроволновые сигналы получаются гораздо большими и с очень малым уровнем шума", — сказал старший автор исследования доцент Джаррид Пла из Университета Новый Южный Уэльс.

Исследователи показали, что установка может усилить сигнал в 1000 раз. Она может быть использована для получения данных из космических аппаратов, а также источников микроволнового излучения, таких как пульсары, черные дыры и целые галактики.

Работа усилителя в лаборатории
Фиолетовый бриллиант попадает под влияние зеленого лазера и оказывается в магнитном поле. Фото: UNSW/Richard Freeman

Цвет алмаза выбран не по эстетическим причинам. Он обусловлен специфическими дефектами, называемыми центрами азотных вакансий (NV), где атом азота размещается на месте атома углерода рядом с пустым местом. Эти спиновые системы, как их называют, являются ключевыми для усиления. Добавление большого количества этих несовершенств (до определенного предела) является ключевым моментом технологии, и именно поэтому бриллиант имеет фиолетовый цвет.

"По сути, нам нужно сделать бриллианты более фиолетовыми", — объяснил ведущий автор Том Дэй.

Команда заявила, что существуют трудности в усовершенствовании устройства, но оно может быть коммерчески доступным уже через несколько лет.

Напомним, китайские ученые совершили революцию в ядерной энергетике. Они научились извлекать уран из морской воды с помощью свечного воска, что позволит получить почти безграничный источник топлива.

Также мы писали, что ученые утверждают, что под поверхностью Земли находится около 6,2 трлн тонн водорода. Такое количество в 26 раз превышает имеющиеся запасы нефти.

космос наука связь ученые исследование радиосигналы

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