Ученые развенчали "парадокс дедушки" — как путешествия во времени могут стать реальностью

Песочные часы. Фото: Unsplash

Путешествия во времени всегда сопровождаются главным правилом — никогда не изменять прошлое. Ученые говорят о предотвращении собственного рождения, передаче чертежей машины времени младшей версии себя и тому подобное. Любое создание парадоксальной последовательности событий считается невозможным, поэтому путешествия во времени так сомнительны.

Об этом пишет Science Alert.

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Несмотря на это, физик из Университета Вандербильта Лоренцо Гавассино считает, что это не такое большое препятствие, как его изображают. В своем последнем исследовании об энтропии, пространстве и времени он пришел к выводу, что мы могли бы безнаказанно "избавляться" от любых дедушек, которые стоят на пути.

Что такое парадокс дедушки

Парадокс дедушки — это ситуация, когда путешествие во времени создает противоречие. Например, вы возвращаетесь в прошлое и убиваете своего дедушку в детстве. Это бы предотвратило ваше рождение, а следовательно, вы не смогли бы вернуться и совершить убийство.

В исследовании Гавассино говорится, что, вероятно, вы уже сделали это, удобно забыв об этом.

Теория общей относительности позволяет представить время как систему путей, которые могут скручиваться или растягиваться в зависимости от массы окружающих объектов и ускорения наблюдателя. Если представить крайние условия, например, в черных дырах, возможны искажения, которые создают петли времени, или "замкнутые временные кривые".

Такие петли давно стали объектом фантазии в научной литературе, в частности как способы создания новых временных линий или событий, повторяющихся снова и снова.

Однако для понимания физического аспекта путешествий во времени Гавассино решил обратиться к термодинамическим основам.

Физики различают прошлое и будущее через энтропию — тенденцию упорядоченных систем переходить в состояние беспорядка. В своей работе Гавассино исследовал, что произойдет, если система с высокой энтропией, например, космический корабль, вернется в прошлое с низкой энтропией.

Собственная энтропия путешественника во времени не может продолжать расти, когда он "возвращается назад", а квантовая нечеткость эффективно отменяет ожидаемый беспорядок, создавая параллельную энтропийную временную линию, которая начинается и заканчивается в одних и тех же точках.

Возвращаясь к парадоксу, временная петля могла бы сделать преждевременную смерть дедушки обратной, а ваша память о том, почему вы вообще хотели его убить, может быть стерта. Иными словами, все ставки сделаны на замкнутый цикл, где квантовая физика сглаживает любую навязчивую энтропию.

Напомним, ученые провели исследование, в котором определили, что один материал может стать решением проблемы снижения эффективности литий-ионных аккумуляторов в холодной среде. Дело в том, что на холоде он расширяется вместо сжатия.

Также мы писали, что ученые разработали устройство для усиления микроволновых сигналов. Благодаря фиолетовому алмазу в его конструкции они смогут получать более четкие сигналы из космоса.