Ученые развенчали "парадокс дедушки" — как путешествия во времени могут стать реальностью

Физик решил проблему "парадокса дедушки" путешествий во времени
Путешествия во времени всегда сопровождаются главным правилом — никогда не изменять прошлое. Ученые говорят о предотвращении собственного рождения, передаче чертежей машины времени младшей версии себя и тому подобное. Любое создание парадоксальной последовательности событий считается невозможным, поэтому путешествия во времени так сомнительны.
Об этом пишет Science Alert.
Несмотря на это, физик из Университета Вандербильта Лоренцо Гавассино считает, что это не такое большое препятствие, как его изображают. В своем последнем исследовании об энтропии, пространстве и времени он пришел к выводу, что мы могли бы безнаказанно "избавляться" от любых дедушек, которые стоят на пути.
Что такое парадокс дедушки
Парадокс дедушки — это ситуация, когда путешествие во времени создает противоречие. Например, вы возвращаетесь в прошлое и убиваете своего дедушку в детстве. Это бы предотвратило ваше рождение, а следовательно, вы не смогли бы вернуться и совершить убийство.
В исследовании Гавассино говорится, что, вероятно, вы уже сделали это, удобно забыв об этом.
Теория общей относительности позволяет представить время как систему путей, которые могут скручиваться или растягиваться в зависимости от массы окружающих объектов и ускорения наблюдателя. Если представить крайние условия, например, в черных дырах, возможны искажения, которые создают петли времени, или "замкнутые временные кривые".
Такие петли давно стали объектом фантазии в научной литературе, в частности как способы создания новых временных линий или событий, повторяющихся снова и снова.
Однако для понимания физического аспекта путешествий во времени Гавассино решил обратиться к термодинамическим основам.
Физики различают прошлое и будущее через энтропию — тенденцию упорядоченных систем переходить в состояние беспорядка. В своей работе Гавассино исследовал, что произойдет, если система с высокой энтропией, например, космический корабль, вернется в прошлое с низкой энтропией.
Собственная энтропия путешественника во времени не может продолжать расти, когда он "возвращается назад", а квантовая нечеткость эффективно отменяет ожидаемый беспорядок, создавая параллельную энтропийную временную линию, которая начинается и заканчивается в одних и тех же точках.
Возвращаясь к парадоксу, временная петля могла бы сделать преждевременную смерть дедушки обратной, а ваша память о том, почему вы вообще хотели его убить, может быть стерта. Иными словами, все ставки сделаны на замкнутый цикл, где квантовая физика сглаживает любую навязчивую энтропию.
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