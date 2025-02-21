Вчені виявили сховище з нескінченним запасом енергії — де воно розташоване

Засніжені гори. Фото: Unsplash

Гірські хребти можуть приховувати значні запаси природного водню, який є перспективним екологічно чистим паливом. Проте, його синтетичне виробництво поки що залежить від використання викопного палива.

Про це пише Interesting Engineering.

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Звідки в горах запаси природного водню

Вчені з Центру наук про Землю ім. Гельмгольца GFZ з'ясували, що водень може утворюватися завдяки природним геологічним процесам. Завдяки тектонічному моделюванню плит команда змогла виявити місця можливого накопичення водню в гірських хребтах.

Зокрема, дослідники вважають, що ділянки гірських хребтів, де мантійні породи знаходяться близько до поверхні, можуть бути перспективними для природного виробництва водню. За словами науковців, такими регіонами є Піренеї, Альпи та частини Гімалаїв.

"Це нове дослідження поглиблює наше розуміння придатних середовищ для природного виробництва водню", — зазначив керівник відділу геодинамічного моделювання GFZ Саша Бруне.

Окрім того, гірські хребти можуть сприяти утворенню підземних водневих резервуарів, які згодом можна буде розкрити шляхом буріння.

"У дослідженні стверджується, що водень може генеруватися у великих кількостях через серпентинізацію — процес, коли гірські породи мантії реагують з водою, утворюючи нові мінерали та водень. Це відбувається, коли мантійні породи, що зазвичай перебувають глибоко під землею, підіймаються на поверхню через тектонічну активність протягом мільйонів років", — йдеться у статті.

Науковці пояснюють, що ексгумація мантійних порід відбувається за таких умов, як рифтинг (розкол континентів, наприклад, в Атлантиці) та горотворення (зіткнення континентів, як у Піренеях і Альпах).

Моделювання також показало, що серпентинізація набагато ефективніша в гірських хребтах, ніж у рифтових басейнах.

"Простіше кажучи, гірські хребти можуть виробляти до 20 разів більше водню щорічно, ніж рифтові середовища. Це тому, що гори пропонують чудове поєднання оптимальних температур, великої кількості води та відповідних порід-колекторів, що робить їх набагато ефективнішими у виробництві та зберіганні природного водню. Крім того, гірські хребти мають породи-колектори, такі як пісковик, що підходять для накопичення водню, які можна бурити", — підкреслюється в дослідженні.

Таким чином, вчені рекомендують детальніше досліджувати природний водень у гірських хребтах. Уже проводяться розвідувальні роботи у Піренеях, Альпах та Балканах, де були виявлені перші ознаки природного водню.

"Вирішальне значення для успіху цих зусиль матиме розробка нових концепцій і стратегій розвідки. Особливо важливою є роль тектонічної історії конкретної ділянки в розвідувальних роботах", — зазначив провідний автор дослідження Франк Зваан.

Наразі сучасні методи видобутку водню не є дуже ефективними, оскільки виробничі процеси часто призводять до значних викидів вуглекислого та парникового газу.

Нагадаємо, вчені з Оксфордського університету створили перший розподілений квантовий комп'ютер, об'єднавши два квантових процесори через фотонний мережевий інтерфейс. За допомогою нього вони змогли здійснити телепортацію логічного елемента.

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