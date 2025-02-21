Штрафы в Польше, Германии и Чехии – за что наказывают в общественного транспорте

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

В Украине существуют штрафы за нарушение правил проезда общественным транспортом. Так же пассажиров наказывают в Европе, если они не соблюдают местные требования. Финансовая санкция грозит не только за отсутствие билета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему могут оштрафовать в общественном транспорте в ЕС.

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Штрафы в Польше

По данным издания Polonica Times, безбилетный проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае или метро будет стоить пассажирам от 150 до 300 злотых (1 500-3 100 грн). Однако бывают исключения: Управление столичного транспорта в Верхней Силезии установило размер санкции до 550 злотых (5 700 грн). Плюс запрещено:

есть и пить внутри, если такие действия грозят загрязнением транспорта или других пассажиров;

употреблять алкогольные напитки и курить (как обычные сигареты, так электронные);

открывать двери транспортного средства во время движения;

стоять на роликах или на самокате;

выбрасывать мусор в окно.

За такие нарушения предусмотрен штраф до 500 злотых. Но если заплатить деньги в течение 14 календарных дней, то сумма уменьшится.

Штрафы в Германии

Поездка без билета может обернуться значительными проблемами. Сумма санкции зависит от региона и типа общественного транспорта. Отсутствие проездного документа инкриминируют как умышленное уклонение от уплаты за пользование заведомо платной услугой. Поэтому лучше не рисковать, иначе в кошельке станет на 60 евро меньше (минимальный размер).

Это значительно больше, чем стоит сам проезд. Одноразовый билет обойдется в 2-4 евро для коротких расстояний и более 10 евро — для длительных путешествий. Существует возможность приобрести дневной абонемент за 5-10 евро в зависимости от города. Также в продаже — недельные (20-40 евро), месячные (70-100 евро) и годовые абонементы (от 850 евро).

Штрафы в Чехии

Согласно информации Пражской транспортной компании (PID), существуют такие виды штрафов:

отсутствие действительного проездного документа — 1 500 чешских крон (2 600 грн);

неуплата за багаж или домашнего любимца — 400 чешских крон (700 грн);

отсутствие подтверждения права на специальные тарифы или бесплатный проезд — 50 чешских крон (87 грн);

загрязнение или повреждение транспорта/оборудования, угроза безопасности пассажиров и движения — 1 000 чешских крон (1 700 грн).

Все штрафы, кроме последнего, можно уменьшить, если заплатить сумму непосредственно во время проверки или не позднее 15 календарных дней.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте отличается в зависимости от города. Например, дороже всего пользоваться автобусом во Львове, где при оплате наличными цена составляет 25 грн. В Сумах поездка на отдельных маршрутах стоит 21 грн. В Одессе и Днепре — до 20 грн.

Также мы писали, что украинцам нужно осторожно выбирать международного перевозчика. Если пользоваться услугами легальной компании, пассажиры могут не волноваться за безопасность, комфорт и выплату компенсации в случае необходимости.