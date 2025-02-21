Штрафы в Польше, Германии и Чехии – за что наказывают в общественного транспорте

Проезд в общественном транспорте ЕС — за что штрафуют пассажиров
В Украине существуют штрафы за нарушение правил проезда общественным транспортом. Так же пассажиров наказывают в Европе, если они не соблюдают местные требования. Финансовая санкция грозит не только за отсутствие билета.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему могут оштрафовать в общественном транспорте в ЕС.
Штрафы в Польше
По данным издания Polonica Times, безбилетный проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае или метро будет стоить пассажирам от 150 до 300 злотых (1 500-3 100 грн). Однако бывают исключения: Управление столичного транспорта в Верхней Силезии установило размер санкции до 550 злотых (5 700 грн). Плюс запрещено:
- есть и пить внутри, если такие действия грозят загрязнением транспорта или других пассажиров;
- употреблять алкогольные напитки и курить (как обычные сигареты, так электронные);
- открывать двери транспортного средства во время движения;
- стоять на роликах или на самокате;
- выбрасывать мусор в окно.
За такие нарушения предусмотрен штраф до 500 злотых. Но если заплатить деньги в течение 14 календарных дней, то сумма уменьшится.
Штрафы в Германии
Поездка без билета может обернуться значительными проблемами. Сумма санкции зависит от региона и типа общественного транспорта. Отсутствие проездного документа инкриминируют как умышленное уклонение от уплаты за пользование заведомо платной услугой. Поэтому лучше не рисковать, иначе в кошельке станет на 60 евро меньше (минимальный размер).
Это значительно больше, чем стоит сам проезд. Одноразовый билет обойдется в 2-4 евро для коротких расстояний и более 10 евро — для длительных путешествий. Существует возможность приобрести дневной абонемент за 5-10 евро в зависимости от города. Также в продаже — недельные (20-40 евро), месячные (70-100 евро) и годовые абонементы (от 850 евро).
Штрафы в Чехии
Согласно информации Пражской транспортной компании (PID), существуют такие виды штрафов:
- отсутствие действительного проездного документа — 1 500 чешских крон (2 600 грн);
- неуплата за багаж или домашнего любимца — 400 чешских крон (700 грн);
- отсутствие подтверждения права на специальные тарифы или бесплатный проезд — 50 чешских крон (87 грн);
- загрязнение или повреждение транспорта/оборудования, угроза безопасности пассажиров и движения — 1 000 чешских крон (1 700 грн).
Все штрафы, кроме последнего, можно уменьшить, если заплатить сумму непосредственно во время проверки или не позднее 15 календарных дней.
Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте отличается в зависимости от города. Например, дороже всего пользоваться автобусом во Львове, где при оплате наличными цена составляет 25 грн. В Сумах поездка на отдельных маршрутах стоит 21 грн. В Одессе и Днепре — до 20 грн.
Также мы писали, что украинцам нужно осторожно выбирать международного перевозчика. Если пользоваться услугами легальной компании, пассажиры могут не волноваться за безопасность, комфорт и выплату компенсации в случае необходимости.
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