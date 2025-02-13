Поїздка за 25 грн — де українці платять найбільше за транспорт у 2025 році

Салон маршрутки. Фото: УНІАН

Мільйони українців не мають власного авто, а тому громадський транспорт — це єдиний спосіб швидко та недорого дістатись потрібного місця, особливо в великих містах. Вартість проїзду може відрізнятись залежно від регіону і в деяких населених пунктах, її важко назвати доступною.

Про те, де в Україні пасажири платять найбільше за проїзд в громадському транспорті у 2025 ріці, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Наразі найдорожчий проїзд у Львові, де при оплаті готівкою ціна за поїздку складає аж 25 гривень. Однак безготівковий платіж обійдеться значно дешевше. У Сумах поїздка на окремих маршрутах обійдеться у 21 гривню. В Одесі та Дніпрі максимальна ціна за проїзд в автобусах становить 20 гривень.

Скільки платять за проїзд в інших обласних центрах

В інших великих містах України вартість проїзду нижча, але все ще "кусається". У 2025 році пасажирам потрібно буде заплатити:

Миколаїв — до 20 грн (залежно від транспорту). Вінниця — 15 грн (автобуси), 12 грн (трамваї та тролейбуси). Житомир — 15 грн (готівка), 10 грн (банківська картка), 8 грн (транспортна картка). Тернопіль — 12-15 грн (залежно від типу квитка). Черкаси — 13 грн (маршрутки), 10 грн (тролейбуси). Чернівці — 14 грн (автобуси), 12 грн (тролейбуси). Івано-Франківськ — 10-15 грн (залежно від способу оплати). Запоріжжя — 10 грн (комунальний транспорт), 8-15 грн (приватні маршрутки). Полтава — 12 грн (автобуси), 10 грн (тролейбуси). Київ — 15 грн (міська електричка), 8 грн (комунальний транспорт). Рівне — 12 грн (маршрутки), 8 грн (тролейбуси). Хмельницький — 6-12 грн (залежно від виду транспорту). Кропивницький — 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобуси), 8 грн (тролейбуси). Ужгород — 15 грн. Херсон — 8 грн (тролейбуси), 6 грн (маршрутки). Харків — безплатно (на період війни).

Адміністративні функції для Донецька та Луганська тимчасово перенесені до інших міст через окупацію.

Раніше ми писали, що водії маршруток часто відмовляють громадянам, які мають право на безоплатний проїзд, пояснюючи це відсутністю пільгових місць. Такі дії порушують права пасажирів, і виникає питання, чи мають перевізники право обмежувати кількість пільговиків.

Також ми розповідали, що тисячі українців користуються метро для швидкого пересування містом. Вартість однієї поїздки складає 8 грн, але деякі категорії громадян користуються правом на безоплатний проїзд.