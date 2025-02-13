Поездка за 25 грн — где украинцы платят больше всего за транспорт в 2025 году

Общественный транспорт в 2025 — где самый дорогой проезд
Миллионы украинцев не имеют собственного авто, а потому общественный транспорт — это единственный способ быстро и недорого добраться до нужного места, особенно в крупных городах. Стоимость проезда может отличаться в зависимости от региона и в некоторых населенных пунктах, ее трудно назвать доступной.
О том, где в Украине пассажиры платят больше всего за проезд в общественном транспорте в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Где самый дорогой транспорт в Украине
Сейчас самый дорогой проезд во Львове, где при оплате наличными цена за поездку составляет аж 25 гривен. Однако безналичный платеж обойдется значительно дешевле. В Сумах поездка на отдельных маршрутах обойдется в 21 гривну. В Одессе и Днепре максимальная цена за проезд в автобусах составляет 20 гривен.
Сколько платят за проезд в других областных центрах
В других крупных городах Украины стоимость проезда ниже, но все еще "кусается". В 2025 году пассажирам нужно будет заплатить:
- Николаев — до 20 грн (в зависимости от транспорта).
- Винница — 15 грн (автобусы), 12 грн (трамваи и троллейбусы).
- Житомир — 15 грн (наличные), 10 грн (банковская карта), 8 грн (транспортная карта).
- Тернополь — 12-15 грн (в зависимости от типа билета).
- Черкассы — 13 грн (маршрутки), 10 грн (троллейбусы).
- Черновцы — 14 грн (автобусы), 12 грн (троллейбусы).
- Ивано-Франковск — 10-15 грн (в зависимости от способа оплаты).
- Запорожье — 10 грн (коммунальный транспорт), 8-15 грн (частные маршрутки).
- Полтава — 12 грн (автобусы), 10 грн (троллейбусы).
- Киев — 15 грн (городская электричка), 8 грн (коммунальный транспорт).
- Ровно — 12 грн (маршрутки), 8 грн (троллейбусы).
- Хмельницкий — 6-12 грн (в зависимости от вида транспорта).
- Кропивницкий — 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобусы), 8 грн (троллейбусы).
- Ужгород — 15 грн.
- Херсон — 8 грн (троллейбусы), 6 грн (маршрутки).
- Харьков — бесплатно (на период войны).
Административные функции для Донецка и Луганска временно перенесены в другие города из-за оккупации.
Ранее мы писали, что водители маршруток часто отказывают гражданам, которые имеют право на бесплатный проезд, объясняя это отсутствием льготных мест. Такие действия нарушают права пассажиров, и возникает вопрос, имеют ли перевозчики право ограничивать количество льготников.
Также мы рассказывали, что тысячи украинцев пользуются метро для быстрого передвижения по городу. Стоимость одной поездки составляет 8 грн, но некоторые категории граждан пользуются правом на бесплатный проезд.
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