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Общественный транспорт в 2025 — где самый дорогой проезд

13 февраля 2025 07:20
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Поездка за 25 грн — где украинцы платят больше всего за транспорт в 2025 году
Салон маршрутки. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Миллионы украинцев не имеют собственного авто, а потому общественный транспорт — это единственный способ быстро и недорого добраться до нужного места, особенно в крупных городах. Стоимость проезда может отличаться в зависимости от региона и в некоторых населенных пунктах, ее трудно назвать доступной.

О том, где в Украине пассажиры платят больше всего за проезд в общественном транспорте в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Сейчас самый дорогой проезд во Львове, где при оплате наличными цена за поездку составляет аж 25 гривен. Однако безналичный платеж обойдется значительно дешевле. В Сумах поездка на отдельных маршрутах обойдется в 21 гривну. В Одессе и Днепре максимальная цена за проезд в автобусах составляет 20 гривен.

Сколько платят за проезд в других областных центрах

В других крупных городах Украины стоимость проезда ниже, но все еще "кусается". В 2025 году пассажирам нужно будет заплатить:

  1. Николаев — до 20 грн (в зависимости от транспорта).
  2. Винница — 15 грн (автобусы), 12 грн (трамваи и троллейбусы).
  3. Житомир — 15 грн (наличные), 10 грн (банковская карта), 8 грн (транспортная карта).
  4. Тернополь — 12-15 грн (в зависимости от типа билета).
  5. Черкассы — 13 грн (маршрутки), 10 грн (троллейбусы).
  6. Черновцы — 14 грн (автобусы), 12 грн (троллейбусы).
  7. Ивано-Франковск — 10-15 грн (в зависимости от способа оплаты).
  8. Запорожье — 10 грн (коммунальный транспорт), 8-15 грн (частные маршрутки).
  9. Полтава — 12 грн (автобусы), 10 грн (троллейбусы).
  10. Киев — 15 грн (городская электричка), 8 грн (коммунальный транспорт).
  11. Ровно — 12 грн (маршрутки), 8 грн (троллейбусы).
  12. Хмельницкий — 6-12 грн (в зависимости от вида транспорта).
  13. Кропивницкий — 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобусы), 8 грн (троллейбусы).
  14. Ужгород — 15 грн.
  15. Херсон — 8 грн (троллейбусы), 6 грн (маршрутки).
  16. Харьков — бесплатно (на период войны).

Административные функции для Донецка и Луганска временно перенесены в другие города из-за оккупации.

Ранее мы писали, что водители маршруток часто отказывают гражданам, которые имеют право на бесплатный проезд, объясняя это отсутствием льготных мест. Такие действия нарушают права пассажиров, и возникает вопрос, имеют ли перевозчики право ограничивать количество льготников.

Также мы рассказывали, что тысячи украинцев пользуются метро для быстрого передвижения по городу. Стоимость одной поездки составляет 8 грн, но некоторые категории граждан пользуются правом на бесплатный проезд.

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