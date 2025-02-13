Поездка за 25 грн — где украинцы платят больше всего за транспорт в 2025 году

Салон маршрутки. Фото: УНИАН

Миллионы украинцев не имеют собственного авто, а потому общественный транспорт — это единственный способ быстро и недорого добраться до нужного места, особенно в крупных городах. Стоимость проезда может отличаться в зависимости от региона и в некоторых населенных пунктах, ее трудно назвать доступной.

О том, где в Украине пассажиры платят больше всего за проезд в общественном транспорте в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Где самый дорогой транспорт в Украине

Сейчас самый дорогой проезд во Львове, где при оплате наличными цена за поездку составляет аж 25 гривен. Однако безналичный платеж обойдется значительно дешевле. В Сумах поездка на отдельных маршрутах обойдется в 21 гривну. В Одессе и Днепре максимальная цена за проезд в автобусах составляет 20 гривен.

Сколько платят за проезд в других областных центрах

В других крупных городах Украины стоимость проезда ниже, но все еще "кусается". В 2025 году пассажирам нужно будет заплатить:

Николаев — до 20 грн (в зависимости от транспорта). Винница — 15 грн (автобусы), 12 грн (трамваи и троллейбусы). Житомир — 15 грн (наличные), 10 грн (банковская карта), 8 грн (транспортная карта). Тернополь — 12-15 грн (в зависимости от типа билета). Черкассы — 13 грн (маршрутки), 10 грн (троллейбусы). Черновцы — 14 грн (автобусы), 12 грн (троллейбусы). Ивано-Франковск — 10-15 грн (в зависимости от способа оплаты). Запорожье — 10 грн (коммунальный транспорт), 8-15 грн (частные маршрутки). Полтава — 12 грн (автобусы), 10 грн (троллейбусы). Киев — 15 грн (городская электричка), 8 грн (коммунальный транспорт). Ровно — 12 грн (маршрутки), 8 грн (троллейбусы). Хмельницкий — 6-12 грн (в зависимости от вида транспорта). Кропивницкий — 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобусы), 8 грн (троллейбусы). Ужгород — 15 грн. Херсон — 8 грн (троллейбусы), 6 грн (маршрутки). Харьков — бесплатно (на период войны).

Административные функции для Донецка и Луганска временно перенесены в другие города из-за оккупации.

Ранее мы писали, что водители маршруток часто отказывают гражданам, которые имеют право на бесплатный проезд, объясняя это отсутствием льготных мест. Такие действия нарушают права пассажиров, и возникает вопрос, имеют ли перевозчики право ограничивать количество льготников.

Также мы рассказывали, что тысячи украинцев пользуются метро для быстрого передвижения по городу. Стоимость одной поездки составляет 8 грн, но некоторые категории граждан пользуются правом на бесплатный проезд.