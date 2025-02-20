Перетин кордону на автобусі — як перевірити перевізника та уникнути шахрайства з квитками

Пасажирський автобус. Фото: УНІАН

Попри війну та спричинені нею обмеження на пересування для частини населення багато українців продовжують подорожувати міжнародними автобусами. Щоб уникнути непередбачених ситуацій, важливо правильно обрати перевізника.

Про те, на що варто звернути увагу під час вибору перевізника у 2025 році, пояснили в Telegram-каналі "Уряд online".

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Як обрати надійного перевізника

За інформацією уряду, лише легальні перевізники гарантують безпеку, комфорт і можливість компенсації у разі потреби. Щоб знайти такого перевізника, зверніть увагу на:

Реєстрацію на державному порталі регулярних маршрутів. Офіційні контакти: наявність сайту, телефону, електронної пошти та адреси. Службу підтримки: вона має працювати та відповідати на питання пасажирів. Відгуки користувачів: перевіряйте відгуки в Google, Facebook або на спеціальних платформах.

Які документи має мати перевізник

В уряді наголошують, що надійний перевізник повинен мати:

Дозвіл на виконання регулярних рейсів. Ліцензію від Державної служби з безпеки на транспорті (ДСБТ). Договір страхування відповідальності, який забезпечує компенсацію в разі непередбачуваних подій.

Оплата готівкою чи переказ на картку водія — це ризик втратити гроші без гарантій поїздки. Безпечніше буде сплатити за проїзд в касі автовокзалу (вам повинні видати квитанцію) або на офіційному сайті перевізника через зазначені реквізити. Щоб перевірити перевізника та знайти рейс, можна скористатися державним порталом регулярних маршрутів.

Раніше ми писали, що у громадському транспорті, зокрема в маршрутних таксі, важливо дотримуватись встановлених правил, щоб уникнути створення дискомфорту для водія та інших пасажирів. У випадку порушення певних норм поведінки, водій має право відмовити пасажиру в перевезенні.

Також ми розповідали, що метро залишається одним із найшвидших засобів пересування в умовах великого міста. Щодня тисячі українців користуються послугами підземки. Для більшості пасажирів поїздку потрібно оплатити, але існують пільгові категорії громадян, які мають право на безплатний проїзд.