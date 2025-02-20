Пересечение границы на автобусе — как проверить перевозчика и избежать мошенничества с билетами

Международные автобусные рейсы — как выбрать перевозчика в 2025
Несмотря на войну и вызванные ею ограничения на передвижение для части населения многие украинцы продолжают путешествовать международными автобусами. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, важно правильно выбрать перевозчика.
О том, на что стоит обратить внимание при выборе перевозчика в 2025 году, объяснили в Telegram-канале "Уряд online".
Как выбрать надежного перевозчика
По информации правительства, только легальные перевозчики гарантируют безопасность, комфорт и возможность компенсации в случае необходимости. Чтобы найти такого перевозчика, обратите внимание на:
- Регистрацию на государственном портале регулярных маршрутов.
- Официальные контакты: наличие сайта, телефона, электронной почты и адреса.
- Службу поддержки: она должна работать и отвечать на вопросы пассажиров.
- Отзывы пользователей: проверяйте отзывы в Google, Facebook или на специальных платформах.
Какие документы должен иметь перевозчик
В правительстве отмечают, что надежный перевозчик должен иметь:
- Разрешение на выполнение регулярных рейсов.
- Лицензию от Государственной службы по безопасности на транспорте (ГСБТ).
- Договор страхования ответственности, который обеспечивает компенсацию в случае непредвиденных событий.
Оплата наличными или перевод на карту водителя — это риск потерять деньги без гарантий поездки. Безопаснее будет оплатить проезд в кассе автовокзала (вам должны выдать квитанцию) или на официальном сайте перевозчика через указанные реквизиты. Чтобы проверить перевозчика и найти рейс, можно воспользоваться государственным порталом регулярных маршрутов.
Ранее мы писали, что в общественном транспорте, в частности в маршрутных такси, важно соблюдать установленные правила, чтобы избежать создания дискомфорта для водителя и других пассажиров. В случае нарушения определенных норм поведения, водитель имеет право отказать пассажиру в перевозке.
Также мы рассказывали, что метро остается одним из самых быстрых средств передвижения в условиях большого города. Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами подземки. Для большинства пассажиров поездку нужно оплатить, но существуют льготные категории граждан, которые имеют право на бесплатный проезд.
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