Штрафи в Польщі, Німеччині та Чехії – за що карають у громадського транспорті

Гроші в гаманці. Фото: Pexels

В Україні існують штрафи за порушення правил проїзду громадським транспортом. Так само пасажирів карають в Європі, якщо вони не дотримуються місцевих вимог. Фінансова санкція загрожує не тільки за відсутність квитка.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому можуть оштрафувати у громадському транспорті в ЄС.

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Штрафи в Польщі

За даними видання Polonica Times, безквитковий проїзд в автобусі, тролейбусі, трамваї чи метро коштуватиме пасажирам від 150 до 300 злотих (1 500-3 100 грн). Однак бувають винятки: Управління столичного транспорту у Верхній Сілезії встановило розмір санкції до 550 злотих (5 700 грн). Плюс заборонено:

їсти і пити всередині, якщо такі дії загрожують забрудненню транспорту чи інших пасажирів;

вживати алкогольні напої та курити (як звичайні сигарети, так електронні);

відкривати двері транспортного засобу під час руху;

стояти на роликах чи на самокаті;

викидати сміття у вікно.

За такі порушення передбачений штраф до 500 злотих. Але якщо заплатити кошти протягом 14 календарних днів, то сума зменшиться.

Штрафи в Німеччині

Поїздка без квитка може обернутись значними проблемами. Сума санкції залежить від регіону і типу громадського транспорту. Відсутність проїзного документу інкримінують як навмисне ухилення від сплати за користування завідомо платною послугою. Тому краще не ризикувати, інакше в гаманці стане на 60 євро менше (мінімальний розмір).

Це значно більше, ніж коштує сам проїзд. Одноразовий квиток обійдеться у 2-4 євро для коротких відстаней і понад 10 євро — для тривалих подорожей. Існує можливість придбати денний абонемент за 5-10 євро залежно від міста. Також у продажу — тижневі (20-40 євро), місячні (70-100 євро) та річні абонементи (від 850 євро).

Штрафи в Чехії

Згідно з інформацією Празької транспортної компанії (PID), існують такі види штрафів:

відсутність дійсного проїзного документа — 1 500 чеських крон (2 600 грн);

несплата за багаж або домашнього улюбленця — 400 чеських крон (700 грн);

відсутність підтвердження права на спеціальні тарифи чи безплатний проїзд — 50 чеських крон (87 грн);

забруднення чи пошкодження транспорту/обладнання, загроза безпеки пасажирів і руху — 1 000 чеських крон (1 700 грн).

Всі штрафи, крім останнього, можна зменшити, якщо заплатити суму безпосередньо під час перевірки або не пізніше 15 календарних днів.

Нагадаємо, вартість проїзду в громадському транспорті відрізняється залежно від міста. Наприклад, найдорожче користуватися автобусом у Львові, де при оплаті готівкою ціна становить 25 грн. У Сумах поїздка на окремих маршрутах коштує 21 грн. В Одесі та Дніпрі — до 20 грн.

Також ми писали, що українцям варто обережно обирати міжнародного перевізника. Якщо користуватися послугами легальної компанії, пасажири можуть не хвилюватися за безпеку, комфорт і виплату компенсації у разі потреби.