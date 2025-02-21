Магнитные бури 21 февраля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в пятницу, 21 февраля, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако за сутки на Солнце произошло шесть вспышек, которые могут повлиять на самочувствие.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 21 февраля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 21 февраля

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 39.

Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Магнитные бури могут влиять на здоровье людей, особенно на тех, у кого хронические заболевания, пожилых людей и метеочувствительных лиц. Они могут ощущать такие симптомы:

головная боль и головокружение;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сердечного ритма;

усталость и снижение работоспособности;

ухудшение настроения, раздражительность, депрессивные состояния;

бессонница или сонливость.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, нужно хорошо спать, отказаться от алкоголя и курения, больше гулять на свежем воздухе, избегать стрессов и переутомления, а также употреблять продукты, где много калия и магния.

Напомним, недавно астрономы нашли уникальное кольцо Эйнштейна. Оно расположено на расстоянии 590 млн световых лет от Земли.

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