Магнитные бури 21 февраля — чего ожидать метеозависимым

Были опасные вспышки — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в пятницу, 21 февраля, существенных магнитных бурь не ожидается. Однако за сутки на Солнце произошло шесть вспышек, которые могут повлиять на самочувствие.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 21 февраля
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 21 февраля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 39.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье
Магнитные бури могут влиять на здоровье людей, особенно на тех, у кого хронические заболевания, пожилых людей и метеочувствительных лиц. Они могут ощущать такие симптомы:
- головная боль и головокружение;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сердечного ритма;
- усталость и снижение работоспособности;
- ухудшение настроения, раздражительность, депрессивные состояния;
- бессонница или сонливость.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Для того, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, нужно хорошо спать, отказаться от алкоголя и курения, больше гулять на свежем воздухе, избегать стрессов и переутомления, а также употреблять продукты, где много калия и магния.
Напомним, недавно астрономы нашли уникальное кольцо Эйнштейна. Оно расположено на расстоянии 590 млн световых лет от Земли.
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