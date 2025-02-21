Магнітні бурі 21 лютого — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у п'ятницю, 21 лютого, суттєвих магнітних бур не очікується. Однак за добу на Сонці сталося шість спалахів, які можуть вплинути на самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 21 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися шість спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 21 лютого

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 39.

Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на здоров’я людей, особливо на тих, в кого хронічні захворювання, літніх людей та метеочутливих осіб. Вони можуть відчувати такі симптоми:

головний біль і запаморочення;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення серцевого ритму;

втома і зниження працездатності;

погіршення настрою, дратівливість, депресивні стани;

безсоння або сонливість.

Як зменшити вплив магнітних бур

Для того, аби зменшити вплив магнітних бур на організм, потрібно добре спати, відмовитися від алкоголю та паління, більше гуляти на свіжому повітрі, уникати стресів та перевтоми, а також вживати продукти, де багато калію та магнію.

Нагадаємо, нещодавно астрономи знайшли унікальне кільце Ейнштейна. Воно розташоване на відстані 590 млн світлових років від Землі.

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