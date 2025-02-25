Как защитить фруктовые деревья от муравьев — народная хитрость для здоровья сада

Муравьи на плодовом дереве. Фото: google.com

Появление муравьев в саду — это настоящая катастрофа. Эти мелкие насекомые повреждают корневую систему плодовых деревьев, а также помогают тле размножаться и захватывать растительность. Как результат, вы не заметите как урожай будет уничтожен, а растения будут нуждаться в долгом лечении. Поэтому многие садоводы ищут безопасные и недорогие методы борьбы с муравьями.

Какое бюджетное и эффективное средство поможет защитить фруктовые деревья от муравьев и как правильно его использовать, узнавайте далее в нашей статье.

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Муравьям не место в саду, и на это есть ряд причин. Так, муравьи:

разводят тлю, защищая ее от естественных врагов;

разрушают корневую систему деревьев, образуя подземные ходы;

питаются соками, ослабляя растения;

наносят вред плодам, уменьшая урожайность.

Муравьи ползут по дереву. Фото: Pixabay

Какое средство поможет защитить сад от муравьев

Оказывается, одним из самых доступных способов защиты фруктовых деревьев является использование кукурузной муки. Этой народной хитростью пользуется не одно поколение украинцев. Натуральное средство не вредит ни растениям, ни полезным насекомым, однако эффективно действует против муравьев.

Муравьи воспринимают муку как пищу и активно ее поедают. Однако после такой "трапезы" насекомые умирают, поскольку кукурузная мука начинает разбухать.

Мука из кукурузы. Фото: depositphotos.com

Как использовать кукурузную муку

Чтобы защитить фруктовые деревья, придерживайтесь простых рекомендаций:

Рассыпьте муку вокруг основания ствола плодового дерева. Обновляйте посыпку после дождя или сильного ветра, чтобы средство оставалось эффективным. Сочетайте с другими народными методами, например, нанесением липких барьеров или высаживанием растений, которые отпугивают муравьев.

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