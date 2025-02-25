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Это бюджетное средство защитит фруктовые деревья от муравьев

25 февраля 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как защитить фруктовые деревья от муравьев — народная хитрость для здоровья сада
Муравьи на плодовом дереве. Фото: google.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Появление муравьев в саду — это настоящая катастрофа. Эти мелкие насекомые повреждают корневую систему плодовых деревьев, а также помогают тле размножаться и захватывать растительность. Как результат, вы не заметите как урожай будет уничтожен, а растения будут нуждаться в долгом лечении. Поэтому многие садоводы ищут безопасные и недорогие методы борьбы с муравьями.

Какое бюджетное и эффективное средство поможет защитить фруктовые деревья от муравьев и как правильно его использовать, узнавайте далее в нашей статье.

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Какой вред муравьи могут нанести саду

Муравьям не место в саду, и на это есть ряд причин. Так, муравьи:

  • разводят тлю, защищая ее от естественных врагов;
  • разрушают корневую систему деревьев, образуя подземные ходы;
  • питаются соками, ослабляя растения;
  • наносят вред плодам, уменьшая урожайность.

 

Какой вред муравьи могут нанести саду
Муравьи ползут по дереву. Фото: Pixabay

Какое средство поможет защитить сад от муравьев

Оказывается, одним из самых доступных способов защиты фруктовых деревьев является использование кукурузной муки. Этой народной хитростью пользуется не одно поколение украинцев. Натуральное средство не вредит ни растениям, ни полезным насекомым, однако эффективно действует против муравьев.

Муравьи воспринимают муку как пищу и активно ее поедают. Однако после такой "трапезы" насекомые умирают, поскольку кукурузная мука начинает разбухать.

 

Який засіб допоможе захистити сад від мурах
Мука из кукурузы. Фото: depositphotos.com

Как использовать кукурузную муку

Чтобы защитить фруктовые деревья, придерживайтесь простых рекомендаций:

  1. Рассыпьте муку вокруг основания ствола плодового дерева.
  2. Обновляйте посыпку после дождя или сильного ветра, чтобы средство оставалось эффективным.
  3. Сочетайте с другими народными методами, например, нанесением липких барьеров или высаживанием растений, которые отпугивают муравьев.

Ранее мы рассказывали, чем обработать фруктовые деревья до наступления весны, чтобы защитить от вредителей и увеличить урожай.

Напомним, мы писали, как эффективно защитить сад от манилиоза.

Также предлагаем вам узнать, как быстро уничтожить тлю на рассаде без химии.

советы сад вредители муравьи плодовые деревья кукурузная мука

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13:04 Некоторые женщины получат помощь в 25-40 тыс. грн — условия

12:55 Трамп публично унизил Макрона во время встречи G7

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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