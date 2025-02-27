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Як вберегти яблуню від осипання плодів — чарівне підживлення

27 лютого 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Чим підгодувати яблуню, щоб плоди не обсипалися — поради дачникам для щедрого врожаю
Садівник поливає дерево в саду. Фото: shutterstock.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Коли на яблуні з'являється рясна зав'язь це для багатьох садівників привід для радощів. Проте сподівання на майбутній щедрий врожай можуть виявитися передчасними. Адже немає гарантії, що всі плоди залишаться на плодовому дереві до повного дозрівання. Не рідко трапляється так, що ще зелені яблука опиняються на землі, не досягнувши зрілості.

Чим можна підживити яблуню, щоб запобігти втраті врожаю, розбираємося далі у нашій статті. 

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Чому яблука можуть осипатися

Причин передчасного осипання яблук може бути кілька, серед них:

  1. Шкідники. Якщо дерево атакують гусениці чи плодожерки, вони пошкоджують плоди, що призводить до їхнього падіння. Тому варто вчасно проводити обробку від шкідників.
  2. Дефіцит води. Якщо яблуні не вистачає вологи, плоди не можуть повноцінно розвиватися і передчасно обсипаються. Важливо забезпечити регулярний полив, особливо в посушливий період.
  3. Дефіцит або надлишок поживних речовин. Нестача калію, магнію або фосфору може спричинити ослаблення плодоніжок, через що яблука падають ще недозрілими. Водночас надлишок азоту провокує активний ріст листя на шкоду плодам.

 

Чому яблука можуть осипатися
Опалі яблука у саду. Фото: shutterstock.com

Як правильно підживити яблуню для збереження врожаю

Щоб уникнути осипання яблук, слід правильно збалансувати підгодівлю дерева. Одним з найкращих засобів для збереження врожаю є фосфорне добриво — суперфосфат сприяє зміцненню плодоніжок і поліпшує загальну стійкість дерева. Для приготування розчину розведіть 20 г суперфосфату в 10 літрах води та полийте землю навколо дерева.

Ось ще декілька ефективних підживлень:

  • калійні добрива — дефіцит калію може стати причиною осипання плодів. Використовуйте калійну сіль або сульфат калію, розчинивши 15–20 г у 10 літрах води.
  • деревний попіл — натуральне джерело калію та мікроелементів. Рекомендується розсипати попіл у пристволовому колі або зробити настій (200 г попелу на 10 л води).
  • комплексне підживлення — раз на сезон корисно вносити спеціальні суміші для плодових дерев, що містять макро- та мікроелементи в збалансованих пропорціях.

 

Як правильно підживити яблуню для збереження врожаю
Садівник поливає дерево. Фото: shutterstock.com

Коли та як підживлювати яблуню для збереження врожаю 

Садівники радять удобрювати яблуні у вечірній час або вранці, щоб уникнути випаровування корисних речовин.

При поливі слід лити воду не під самий стовбур, а по колу, в місцях розташування кореневої системи. А для утримання вологи в ґрунті та зменшення кількості бур'янів потрібно використовувати мульчування.

Раніше ми писали, як правильно обрізати яблуню навесні.

Нагадаємо, ми розповідали, який бюджетний засіб захистить від мурах фруктові дерева в саду.

Також ділимося корисною порадою, як ефективно захистити сад від маніліозу.

врожай дерева поради добрива сад яблуня

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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