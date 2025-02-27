Чем подкормить яблоню, чтобы плоды не осыпались — советы дачникам для щедрого урожая

Садовник поливает дерево в саду. Фото: shutterstock.com

Когда на яблоне появляется обильная завязь, это для многих садоводов повод для радости. Однако надежды на будущий щедрый урожай могут оказаться преждевременными. Ведь нет гарантии, что все плоды останутся на плодовом дереве до полного созревания. Нередко случается так, что еще зеленые яблоки оказываются на земле, не достигнув зрелости.

Чем можно подкормить яблоню, чтобы предотвратить потерю урожая, разбираемся далее в нашей статье.

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Почему яблоки могут осыпаться

Причин преждевременного осыпания яблок может быть несколько, среди них:

Вредители. Если дерево атакуют гусеницы или плодожорки, они повреждают плоды, что приводит к их падению. Поэтому стоит вовремя проводить обработку от вредителей. Дефицит воды. Если яблоне не хватает влаги, плоды не могут полноценно развиваться и преждевременно осыпаются. Важно обеспечить регулярный полив, особенно в засушливый период. Дефицит или избыток питательных веществ. Недостаток калия, магния или фосфора может вызвать ослабление плодоножек, из-за чего яблоки падают еще недозрелыми. В то же время избыток азота провоцирует активный рост листьев в ущерб плодам.

Опавшие яблоки в саду. Фото: shutterstock.com

Как правильно подкормить яблоню для сохранения урожая

Чтобы избежать осыпания яблок, следует правильно сбалансировать подкормку дерева. Одним из лучших средств для сохранения урожая является фосфорное удобрение — суперфосфат способствует укреплению плодоножек и улучшает общую устойчивость дерева. Для приготовления раствора разведите 20 г суперфосфата в 10 литрах воды и полейте землю вокруг дерева.

Вот еще несколько эффективных подкормок:

калийные удобрения — дефицит калия может стать причиной осыпания плодов. Используйте калийную соль или сульфат калия, растворив 15-20 г в 10 литрах воды.

— дефицит калия может стать причиной осыпания плодов. Используйте калийную соль или сульфат калия, растворив 15-20 г в 10 литрах воды. древесная зола — натуральный источник калия и микроэлементов. Рекомендуется рассыпать золу в приствольном круге или сделать настой (200 г золы на 10 л воды).

— натуральный источник калия и микроэлементов. Рекомендуется рассыпать золу в приствольном круге или сделать настой (200 г золы на 10 л воды). комплексная подкормка — раз в сезон полезно вносить специальные смеси для плодовых деревьев, содержащие макро- и микроэлементы в сбалансированных пропорциях.

Садовник поливает дерево. Фото: shutterstock.com

Когда и как подкармливать яблоню для сохранения урожая

Садоводы советуют удобрять яблони в вечернее время или утром, чтобы избежать испарения полезных веществ.

При поливе следует лить воду не под самый ствол, а по кругу, в местах расположения корневой системы. А для удержания влаги в почве и уменьшения количества сорняков нужно использовать мульчирование.

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