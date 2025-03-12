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Ці кущі притягують щастя та достаток — що слід посадити біля дому

12 березня 2025 12:20
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Які кущі посадити біля дому, щоб залучити щастя — народні прикмети
Чоловік садить кущ біля дому. Фото: depositphotos.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Хто не бажає, щоб в оселі завжди панували мир та злагода, щастя та добробут. І на це безперечно впливають стосунки в родині, повага один до одного та вміння чути. А як стверджують народні прикмети, деякі рослини здатні залучити у дім позитивну енергію та захистити від злих сил. Вони слугують магічними оберегами, які зміцнюють сімейний затишок, приносять здоров'я та гармонію. 

Які кущі можна посадити поруч з будинком, щоб забезпечити собі та рідним щастя, розповідаємо далі у статті посилаючись на ресурс "Радіо Трек". 

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П'ять кущів, які приносять щастя та оберігають дім

Висаджуючи ці кущі біля свого будинку, ви не лише прикрасите подвір'я, а й створите зелений щит, який захищатиме оселю від зла, охоронятиме вашу родину від негараздів та даруватиме добробут й щастя.

1. Горобина — захисниця від негативної енергії

Горобина здавна вважається сильним оберегом, що відганяє нечисту силу та захищає родину від пристріту. Її рекомендують садити біля вікон або на вході у двір, щоб створити невидимий щит від негативу. Також за народними прикметами горобина позитивно впливає на жінок: покращує настрій, сприяє емоційному балансу та підтримці внутрішньої гармонії, допомагає стабілізувати гормональний фон.

 

Які кущі посадити біля дому, щоб залучити щастя — горобина
Ягоди горобини та зелене листя. Фото: dobrodar.ua

2. Акація — символ родючості та спокою

За народними віруваннями, акація приносить у дім добробут та сприяє народженню дітей. Колись жінки, які мріяли про материнство, висаджували цей кущ біля оселі, вірячи у його силу. Крім того, під час цвітіння акація наповнює повітря приємним ароматом, що дарує відчуття гармонії та допомагає зняти стрес. Тому рослина ще й покращує самопочуття мешканців будинку.

 

Які кущі посадити біля дому, щоб залучити щастя — акація
Квітуча акація в саду. Фото: google.com

3. Калина — молодість, краса та сімейне щастя

Калина — справжній символ українського роду. Вона приносить здоров'я, молодість і щасливе подружнє життя. Особливо рекомендується висаджувати цей кущ молодятам і сім'ям із дітьми. Окрім магічних властивостей, калина має й цілющі: її ягоди містять вітаміни, антиоксиданти та сприяють зміцненню імунітету.

 

Які кущі посадити біля дому, щоб залучити щастя — калина
Калина біля дому. Фото: freepik.com

4. Шипшина — рослина достатку та любові

Шипшина не тільки радує око своїми яскравими квітами та корисними плодами, а й допомагає залучити фінансовий добробут та кохання. Вважається, що цей кущ притягує до оселі щасливі події та допомагає знайти справжнє кохання тим, хто його шукає. А його плоди — справжній скарб для здоров'я, адже містять вітамін С у великій кількості.

 

Які кущі посадити біля дому, щоб залучити щастя — шипшина
Квіти шипшини крупноплідної. Фото: tetjanynsad.com

5. Ялівець — захист від злих сил

Ялівець — одна з найсильніших рослин-оберегів. Його колючі гілки утворюють непрохідний бар'єр для злих сил, а запах ефірних олій очищає простір від негативу. За народними повір'ями, найкраще садити ялівець перед входом у дім — так він оберігатиме всю родину від лиха та допомагатиме зберігати гармонію в домі.

 

Які кущі посадити біля дому, щоб залучити щастя — ялівець
Ялівець скельний "Blue Arrow". Фото: eco-kraina.com

Раніше ми розповідали, чому не можна вирубувати горіх біля будинку.

Нагадаємо, ми писали, чому не можна ламати гілки бузку.

Також ми ділилися, які кімнатні рослини крадуть удачу і притягують негатив.

рослини сад будинок народні прикмети кущі

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13:33 Гаражів не буде — суд захистив "Торфовище Білогорща" у Львові

13:30 Одесити залишилися без води — адреси бюветів

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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