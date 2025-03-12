Какие кусты посадить возле дома, чтобы привлечь счастье — народные приметы

Мужчина сажает куст возле дома. Фото: depositphotos.com

Кто не желает, чтобы в доме всегда царили мир и согласие, счастье и благополучие. И на это бесспорно влияют отношения в семье, уважение друг к другу и умение слышать. А как утверждают народные приметы, некоторые растения способны привлечь в дом положительную энергию и защитить от злых сил. Они служат магическими оберегами, которые укрепляют семейный уют, приносят здоровье и гармонию.

Какие кусты можно посадить рядом с домом, чтобы обеспечить себе и родным счастье, рассказываем далее в статье со ссылкой на ресурс "Радіо Трек".

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Высаживая эти кусты возле своего дома, вы не только украсите двор, но и создадите зеленый щит, который будет защищать дом от зла, охранять вашу семью от проблем и дарить благополучие и счастье.

1. Рябина — защитница от негативной энергии

Рябина издавна считается сильным оберегом, который отгоняет нечистую силу и защищает семью от сглаза. Ее рекомендуют сажать возле окон или на входе во двор, чтобы создать невидимый щит от негатива. Также по народным приметам рябина положительно влияет на женщин: улучшает настроение, способствует эмоциональному балансу и поддержанию внутренней гармонии, помогает стабилизировать гормональный фон.

Ягоды рябины и зеленые листья. Фото: dobrodar.ua

2. Акация — символ плодородия и покоя

По народным верованиям, акация приносит в дом благополучие и способствует рождению детей. Когда-то женщины, которые мечтали о материнстве, высаживали этот куст возле дома, веря в его силу. Кроме того, во время цветения акация наполняет воздух приятным ароматом, который дарит ощущение гармонии и помогает снять стресс. Поэтому растение еще и улучшает самочувствие жителей дома.

Цветущая акация в саду. Фото: google.com

3. Калина — молодость, красота и семейное счастье

Калина — настоящий символ украинского рода. Она приносит здоровье, молодость и счастливую супружескую жизнь. Особенно рекомендуется высаживать этот куст молодоженам и семьям с детьми. Кроме магических свойств, калина имеет и целебные: ее ягоды содержат витамины, антиоксиданты и способствуют укреплению иммунитета.

Калина возле дома. Фото: freepik.com

4. Шиповник — растение изобилия и любви

Шиповник не только радует глаз своими яркими цветами и полезными плодами, но и помогает привлечь финансовое благополучие и любовь. Считается, что этот куст притягивает в дом счастливые события и помогает найти настоящую любовь тем, кто ее ищет. А его плоды — настоящий клад для здоровья, ведь содержат витамин С в большом количестве.

Цветы шиповника крупноплодного. Фото: tetjanynsad.com

5. Можжевельник — защита от злых сил

Можжевельник — одно из самых сильных растений-оберегов. Его колючие ветви образуют непроходимый барьер для злых сил, а запах эфирных масел очищает пространство от негатива. По народным поверьям, лучше всего сажать можжевельник перед входом в дом — так он будет оберегать всю семью от беды и помогать сохранять гармонию в доме.

Можжевельник скальный "Blue Arrow". Фото: eco-kraina.com

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