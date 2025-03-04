Як правильно доглядати за мімозою в саду — секрети та поради дачникам

Жінка насолоджується ароматом мімози. Фото: google.com

Мімоза — це надзвичайно красива рослина з яскравими квітами та приємним ніжним ароматом. Вона асоціюється з весняним теплом та святковим настроєм. Багато садівників та дачників вирощують мімозу, адже її розкішне цвітіння здатне перетворити будь-яку присадибну ділянку на казку.

Новини.LIVE ділиться секретами садівників, які сорти мімози можна вирощувати в Україні, де найкраще садити рослину та як доглядати за нею, щоб вона тішила вас рясним і тривалим цвітінням.

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Які сорти мімози можна вирощувати в Україні

Мімоза налічує понад 1300 видів — це дерева, чагарники та декоративні рослини, які вирощують в домашніх умовах у горщиках. Найпопулярнішим сортом в Україні є мімоза срібляста, але хоч її й називають мімозою фактично це є акація (Acacia dealbata). Вона вирощується як в садових умовах, так і в кімнатних.

У найтепліших регіонах нашої країни її можна вирощувати у відкритому ґрунті, тоді як в холодних областях краще купувати декоративну версію у горщиках, оскільки вона не переносить морозів нижче 10°C. Так, з настанням холодів рослину можна буде заносити до теплого приміщення, де вона продовжить радувати своєю красою.

Мімоза срібляста у горщику. Фото: bigcommerce.com

Де краще посадити мімозу в саду

Садівники радять обирати сонячні ділянки, захищені від сильного вітру. Можна садити біля стін будівель або живоплотів. Найкраще висаджувати її у південній або південно-західній частині саду.

Коріння мімози чутливе до застою води, тому ґрунт має бути пухким та добре дренованим з нейтральною або слабокислою реакцією. Перезволоження може призвести до загнивання коріння, тому уникайте низин і місць із застоєм води. Якщо вирощуєте мімозу у горщику, також подбайте про гарний дренаж.

Важливо: мімоза належить до інвазивних видів рослин, тобто швидко поширюється та може становити загрозу для певних видів флори та фауни. Тому садівники, які вирощують її у відкритому ґрунті, мають вчасно обрізати мімозу та стежити за її розвитком, не допускаючи розростання.

Яскраві квіти мімози сріблястої. Фото: google.com

Як правильно доглядати за мімозою сріблястою

1. Полив

Ця рослина потребує помірного поливу, у жодному разі її не можна перезволожувати. У спекотні дні слід зволожувати ґрунт частіше, а взимку — скоротити полив до мінімуму.

2. Підживлення

Для пишного цвітіння мімоза потребує мінеральних добрив із калієм і фосфором. Вносьте підживлення двічі на місяць у період вегетації.

3. Обрізка

Після закінчення цвітіння видаляйте сухі гілки, щоб стимулювати нові пагони та підтримувати гарну форму крони.

4. Захист від шкідників

Попелиця та павутинний кліщ можуть завдати шкоди, тому регулярно оглядайте рослину і за потреби обробляйте її біопрепаратами.

5. Зимівля

У регіонах із холодними зимами мімозу краще вирощувати у контейнерах або вкривати спеціальними матеріалами. Не забувайте про мульчування. Це допоможе зберегти вологу у ґрунті та захистити коріння від перегріву або холоду.

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