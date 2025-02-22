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Встигніть до 8 березня — коли і як посадити гіацинт вдома

22 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Коли варто посадити гіацинт, щоб він розцвів до 8 березня — поради
Господиня, яка доглядає гіацинти вдома. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Така кімнатна рослина, як гіацинт, — це гарний подарунок до восьмого березня, який можна з легкістю виростити в домашніх умовах. Якщо ви хочете подарувати цю квітку на свято мамі, подрузі, колезі або сестрі, дізнайтеся, коли і як її правильно посадити у себе вдома.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Коли посадити гіацинт, щоб встигнути до восьмого березня

Якщо ви хочете отримати пишні квіти гіацинту в березні, вам варто посадити її у період з кінця листопада до середини грудня. Саме за цей час ця кімнатна рослина зможе вирости до гарного вигляду, а ви зможете отримати чудовий подарунок на восьме березня.

Гиацинты
Три гіацинти різного кольору. Фото: Pinterest

Як правильно садити гіацинт

Підготовка до посадки гіацинту

Щоб посадити гіацинт, оберіть великі та важкі цибулини діаметром більше 17 сантиметрів, на яких немає жодних ознак хвороб і пошкоджень. Потім підготуйте контейнер розміром 9×9×10 сантиметрів, який має на дні дренажні отвори, — туди влізе одна цибулина. Якщо ви хочете посадити кілька цибулин, візьміть невисокий, але широкий горщик.

Після цього необхідно змішати верховий торф і пісок у співвідношенні три до одного і додати трохи доломітового борошна у кислу землю. Помістіть дренаж на дно горщика і насипте зверху трохи піску, а потім додайте субстрат так, щоб він заповнив половину цього контейнера.

Посадка цибулин гіацинту

Візьміть цибулину і заглибте її на дві третини у ємність, залишивши на поверхні тільки верхню частину. Потім утрамбуйте цибулину і, за необхідністю, додайте ґрунтосуміш і пісок.

Посадка гиацинта
Процес посадки цибулин гіацинтів у горщик. Фото: Gardeners` World

Догляд гіацинту під час росту

Поставте посаджений гіацинт у холодне вкорінення туди, де температура буде сім-дев’ять градусів, накрийте, але поливайте рослину. Після появи паростка завдовжки від двох до двох з половиною сантиметрів перенесіть квітку в більш тепле місце, поставте на підлогу і прикрийте. 

За кілька днів зніміть ковпак і нагрійте приміщення до 15 градусів тепла, а ще за кілька днів поставте горщик з гіацинтом на вікно. Але в такому випадку поставте фітолампу, щоб квітка отримувала світло до десяти годин на добу. Якщо дотриматися цих умов, то ви зможете отримати розкішний гіацинт вже за три-чотири тижні.

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