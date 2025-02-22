Когда стоит посадить гиацинт, чтобы он расцвел до 8 марта — советы

Хозяйка, которая ухаживает за гиацинтами дома. Фото: Freepik

Такое комнатное растение, как гиацинт, — это хороший подарок к восьмому марта, который можно с легкостью вырастить в домашних условиях. Если вы хотите подарить этот цветок на праздник маме, подруге, коллеге или сестре, узнайте, когда и как его правильно посадить у себя дома.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Когда посадить гиацинт, чтобы успеть до восьмого марта

Если вы хотите получить пышные цветы гиацинта в марте, вам стоит посадить его в период с конца ноября до середины декабря. Именно за это время это комнатное растение сможет вырасти до красивого вида, а вы сможете получить замечательный подарок на восьмое марта.

Три гиацинта разного цвета. Фото: Pinterest

Как правильно сажать гиацинт

Подготовка к посадке гиацинта

Чтобы посадить гиацинт, выберите большие и тяжелые луковицы диаметром более 17 сантиметров, на которых нет никаких признаков болезней и повреждений. Затем подготовьте контейнер размером 9×9×10 сантиметров, который имеет на дне дренажные отверстия, — туда влезет одна луковица. Если вы хотите посадить несколько луковиц, возьмите невысокий, но широкий горшок.

После этого необходимо смешать верховой торф и песок в соотношении три к одному и добавить немного доломитовой муки в кислую землю. Поместите дренаж на дно горшка и насыпьте сверху немного песка, а затем добавьте субстрат так, чтобы он заполнил половину этого контейнера.

Посадка луковиц гиацинта

Возьмите луковицу и заглубите ее на две трети в емкость, оставив на поверхности только верхнюю часть. Затем утрамбуйте луковицу и, при необходимости, добавьте почвосмесь и песок.

Процесс посадки луковиц гиацинтов в горшок. Фото: Gardeners` World

Уход за гиацинтом во время роста

Поставьте посаженный гиацинт в холодное укоренение туда, где температура будет семь-девять градусов, накройте, но поливайте растение. После появления ростка длиной от двух до двух с половиной сантиметров перенесите цветок в более теплое место, поставьте на пол и прикройте.

Через несколько дней снимите колпак и нагрейте помещение до 15 градусов тепла, а еще через несколько дней поставьте горшок с гиацинтом на окно. Но в таком случае поставьте фитолампу, чтобы цветок получал свет до десяти часов в сутки. Если соблюсти эти условия, то вы сможете получить роскошный гиацинт уже через три-четыре недели.

Напомним, мы писали о том, какими народными удобрениями стоит подкармливать фиалку.

Ранее мы рассказывали о том, как защитить комнатные цветы от вредителей с помощью спичек.

Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за пеларгонией в домашних условиях.