Коли поливати орхідею, щоб не зіпсувати квітку — корисні поради

Господиня, яка поливає велику орхідею. Фото: Pinterest

Будь-яка кімнатна рослина потребує ретельного догляду, і орхідея цьому — не виняток. Фахівці розповіли, як правильно доглядати, зокрема, поливати і підживлювати цю популярну домашню рослину, щоб вона потішила око своїм рясним цвітінням і красивими різнокольоровими квітами.

Про це розповідає Express.

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Садівниця Анджела Слейтер наголошує, що у стані спокою орхідея потребує менше води, ніж під час активного цвітіння. А такий популярний вид, як фаленопсис, у стані спокою перебуває від шести до дев’яти місяців. Саме в цей період необхідно регулювати режим поливу, щоб навесні ця квітка рясно зацвіла.

Дві різнокольорові орхідеї на вікні. Фото: Jardineria On

Коли варто поливати орхідею

Якщо ви помітили, що товсте коріння цієї рослини стало сріблястим, значить, настав час поливати орхідею. Але не можна поливати листя, адже можна згубити квітку. Для цього достатньо помістити весь горщик з орхідеєю у теплу воду і потримати в ній кілька секунд, доки коріння знову не позеленіє.

Перед наступним поливом необхідно почекати, поки коренева система цієї популярної кімнатної рослини трохи підсохне, щоб не занапастити орхідею.

Кілька орхідей у тазику з водою. Фото: скриншот з YouTube

Коли і чим підживлювати орхідею

Під час кожного другого поливу Анджела рекомендує підживлювати орхідею спеціальним добривом для квітів. Просто розчиняйте це добриво у ємності з водою і використовуйте готовий розчин під час кожного другого поливу.

Але ні в якому разі не робіть це занадто часто, адже в ґрунті можуть накопичуватися шкідливі елементи. Йдеться про шкідливі солі, які можуть накопичуватися в ґрунті та бути токсичними для орхідеї.

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