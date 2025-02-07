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У орхідеї в'яне листя — чому і як врятувати кімнатну квітку

7 лютого 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Чому на орхідеї в'яне листя — причина, як врятувати кімнатну квітку
Листя орхідеї, яке почало в'янути. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Така кімнатна квітка, як орхідея, користується особливою популярністю серед господинь, адже вона завжди прикрашає інтер’єр будинку. Але буває так, що листя цієї рослини в’яне, тому ми розповідаємо, чому це відбувається і як можна повернути листям орхідеї пружність.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Орхідея — це красива кімнатна квітка, яку можна зустріти чи не в кожній українській оселі. Різнокольорові квіточки створюють справжню оранжерею на підвіконні, а тому завжди прикрашають інтер’єр кімнати чи кухні.

Але інколи господині стикаються з такою проблемою, як в’яле листя на орхідеї, і цьому є певні причини. Досвідчені квітникарі пояснили, чому листя цієї домашньої квітки стає в’ялим, втрачаючи свою пружність, і як можна повернути рослині природну красу. 

Листья орхидеи
Зів'яле листя орхідеї. Фото: Pinterest

Чому листя орхідеї починає в’янути

Досвідчені квітникарі стверджують, що листя цієї кімнатної рослини втрачають пружність через проблеми з кореневою системою. Однак, частіше ця неприємна ситуація виникає через те, що домашній квітці просто не вистачає вологи.

Але існує простий і, водночас, ефективний способ, який допоможе повернути листям орхідеї природну пружність. 

Вялые листья орхидеи
Орхідея із зів'ялим листям. Фото: Pinterest

Як прибрати в’ялість у листях орхідеї

Якщо ви помітили, що листя вашої кімнатної рослини почало в’янути, підніміть його і закріпіть, використовуючи звичайну канцелярську резинку. Потім почніть регулювати свій полив. Коли ви побачите, що листя орхідеї перестало падати, можете зняти резинку.

Цей простий метод допоможе врятувати вашу квітку, доки її листя зовсім не стало поганим на вигляд. 

Нагадаємо, ми писали про те, чому орхідею краще вирощувати в прозорому горщику. 

Раніше ми розповідали про те, як треба пересадити орхідею, щоб зберегти її здоровою. 

Також ми повідомляли про те, як правильно обрізати орхідею, щоб не згубити кімнатну рослину.

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21:28 Стартувало голосування за переможця Нацвідбору — як проголосувати

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