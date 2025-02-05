Чим треба підживити орхідею, щоб вона красиво цвіла — корисні поради

Приготування кавової суміші для підживлення орхідеї. Фото: скриншот з YouTube

Щоб виростити найгарнішу орхідею, необхідно правильно її доглядати, а для цього варто скористатися звичайним популярним ранковим напоєм. Досвідчені квітникарі розповіли, як кава здатна покращити ріст цієї кімнатної рослини і як нею правильно підживити орхідею.

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Мабуть у кожної справжньої господині вдома стоїть орхідея, яка прикрашає інтер’єр неймовірно красивим цвітінням. Але щоб досягти бажаних результатів, цій кімнатній квітці потрібен відповідний догляд, зокрема, підживлення.

Але не обов’язково витрачати купу грошей на покупку дорогого добрива, адже можна скористатися звичайним напоєм. Досвідчені квітникарі розповіли, чим можна дешево, але, водночас, ефективно "нагодувати" орхідею.

Кілька різнокольорових орхідей у горщиках. Фото: Pinterest

Чим слід підживити орхідею для гарного росту

Мало хто знає, але звичайна кава, яку багато хто п’є зранку, може допомогти покращити ріст і розвиток орхідеї. Справа в тому, що цей ранковий напій вважається джерелом поживних елементів, які потрібні цій кімнатній рослині для гарного росту.

Чим кава корисна для орхідеї

До складу кави входить велика кількість білка, магнію і калію, якого особливо багато в цьому ранковому напої. Саме калій допомагає орхідеям рости, починаючи від кореневої системи, закінчуючи квітами.

Мелена кава і підживлення орхідеї. Фото: колаж Новини.LIVE

Як приготувати суміш з кави для підживлення орхідеї

Для приготування ефективної кавової суміші для орхідеї вам потрібно взяти такі прості інгредієнти, як:

Мелена кава — дві чайні ложки

Гаряча вода — 400 мілілітрів

Свіжа вода — приблизно 1,6 літрів

Мірна чашка

Марля

Змішайте каву з гарячою водою, перемішайте, процідіть через марлю, щоб прибрати кавову гущу, а потім розбавте готову суміш свіжою водою. Щоб захистити орхідею від шкідників і грибкових хвороб, змочіть ватний диск у готовій суміші та протріть листя квітки зверху і знизу.

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