Чем надо подкормить орхидею, чтобы она красиво цвела — полезные советы

Приготовление кофейной смеси для подкормки орхидеи. Фото: скриншот с YouTube

Чтобы вырастить самую красивую орхидею, необходимо правильно за ней ухаживать, а для этого стоит воспользоваться обычным популярным утренним напитком. Опытные цветоводы рассказали, как кофе способен улучшить рост этого комнатного растения и как им правильно подкормить орхидею.

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Пожалуй у каждой настоящей хозяйки дома стоит орхидея, которая украшает интерьер невероятно красивым цветением. Но чтобы достичь желаемых результатов, этому комнатному цветку нужен соответствующий уход, в частности, подкормка.

Но не обязательно тратить кучу денег на покупку дорогостоящего удобрения, ведь можно воспользоваться обычным напитком. Опытные цветоводы рассказали, чем можно дешево, но, в то же время, эффективно "накормить" орхидею.

Несколько разноцветных орхидей в горшках. Фото: Pinterest

Чем следует подкормить орхидею для хорошего роста

Мало кто знает, но обычный кофе, который многие пьют по утрам, может помочь улучшить рост и развитие орхидеи. Дело в том, что этот утренний напиток считается источником питательных элементов, которые нужны этому комнатному растению для хорошего роста.

Чем кофе полезен для орхидеи

В состав кофе входит большое количество белка, магния и калия, которого особенно много в этом утреннем напитке. Именно калий помогает орхидеям расти, начиная от корневой системы, заканчивая цветами.

Молотый кофе и подкормка орхидеи. Фото: коллаж Новини.LIVE

Как приготовить смесь из кофе для подкормки орхидеи

Для приготовления эффективной кофейной смеси для орхидеи вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:

Молотый кофе — две чайные ложки

Горячая вода — 400 миллилитров

Свежая вода — примерно 1,6 литров

Мерная чашка

Марля

Смешайте кофе с горячей водой, перемешайте, процедите через марлю, чтобы убрать кофейную гущу, а затем разбавьте готовую смесь свежей водой. Чтобы защитить орхидею от вредителей и грибковых болезней, смочите ватный диск в готовой смеси и протрите листья цветка сверху и снизу.

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