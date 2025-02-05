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Чем стоит подкормить орхидею — поможет обычный утренний напиток

5 февраля 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Чем надо подкормить орхидею, чтобы она красиво цвела — полезные советы
Приготовление кофейной смеси для подкормки орхидеи. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Чтобы вырастить самую красивую орхидею, необходимо правильно за ней ухаживать, а для этого стоит воспользоваться обычным популярным утренним напитком. Опытные цветоводы рассказали, как кофе способен улучшить рост этого комнатного растения и как им правильно подкормить орхидею.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Пожалуй у каждой настоящей хозяйки дома стоит орхидея, которая украшает интерьер невероятно красивым цветением. Но чтобы достичь желаемых результатов, этому комнатному цветку нужен соответствующий уход, в частности, подкормка.

Но не обязательно тратить кучу денег на покупку дорогостоящего удобрения, ведь можно воспользоваться обычным напитком. Опытные цветоводы рассказали, чем можно дешево, но, в то же время, эффективно "накормить" орхидею.

Орхидеи
Несколько разноцветных орхидей в горшках. Фото: Pinterest

Чем следует подкормить орхидею для хорошего роста

Мало кто знает, но обычный кофе, который многие пьют по утрам, может помочь улучшить рост и развитие орхидеи. Дело в том, что этот утренний напиток считается источником питательных элементов, которые нужны этому комнатному растению для хорошего роста.

Чем кофе полезен для орхидеи

В состав кофе входит большое количество белка, магния и калия, которого особенно много в этом утреннем напитке. Именно калий помогает орхидеям расти, начиная от корневой системы, заканчивая цветами.

Коллаж
Молотый кофе и подкормка орхидеи. Фото: коллаж Новини.LIVE

Как приготовить смесь из кофе для подкормки орхидеи

Для приготовления эффективной кофейной смеси для орхидеи вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:

  • Молотый кофе — две чайные ложки
  • Горячая вода — 400 миллилитров
  • Свежая вода — примерно 1,6 литров
  • Мерная чашка
  • Марля

Смешайте кофе с горячей водой, перемешайте, процедите через марлю, чтобы убрать кофейную гущу, а затем разбавьте готовую смесь свежей водой. Чтобы защитить орхидею от вредителей и грибковых болезней, смочите ватный диск в готовой смеси и протрите листья цветка сверху и снизу.

Напомним, мы писали о том, как правильно пересаживать орхидею, чтобы не испортить растение.

Ранее мы рассказывали о том, как нужно обрезать орхидею, чтобы она активно цвела.

Также мы сообщали о том, почему корни орхидеи вылезают из горшка и как спасти цветок.

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03:22 В Харькове еще один прилет — начался пожар

03:11 РФ ударила по Харькову дроном — повреждены здания, есть пожар

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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