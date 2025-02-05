Чем надо подкормить орхидею, чтобы она красиво цвела — полезные советы

Чем стоит подкормить орхидею — поможет обычный утренний напиток
Чтобы вырастить самую красивую орхидею, необходимо правильно за ней ухаживать, а для этого стоит воспользоваться обычным популярным утренним напитком. Опытные цветоводы рассказали, как кофе способен улучшить рост этого комнатного растения и как им правильно подкормить орхидею.
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Пожалуй у каждой настоящей хозяйки дома стоит орхидея, которая украшает интерьер невероятно красивым цветением. Но чтобы достичь желаемых результатов, этому комнатному цветку нужен соответствующий уход, в частности, подкормка.
Но не обязательно тратить кучу денег на покупку дорогостоящего удобрения, ведь можно воспользоваться обычным напитком. Опытные цветоводы рассказали, чем можно дешево, но, в то же время, эффективно "накормить" орхидею.
Чем следует подкормить орхидею для хорошего роста
Мало кто знает, но обычный кофе, который многие пьют по утрам, может помочь улучшить рост и развитие орхидеи. Дело в том, что этот утренний напиток считается источником питательных элементов, которые нужны этому комнатному растению для хорошего роста.
Чем кофе полезен для орхидеи
В состав кофе входит большое количество белка, магния и калия, которого особенно много в этом утреннем напитке. Именно калий помогает орхидеям расти, начиная от корневой системы, заканчивая цветами.
Как приготовить смесь из кофе для подкормки орхидеи
Для приготовления эффективной кофейной смеси для орхидеи вам нужно взять такие простые ингредиенты, как:
- Молотый кофе — две чайные ложки
- Горячая вода — 400 миллилитров
- Свежая вода — примерно 1,6 литров
- Мерная чашка
- Марля
Смешайте кофе с горячей водой, перемешайте, процедите через марлю, чтобы убрать кофейную гущу, а затем разбавьте готовую смесь свежей водой. Чтобы защитить орхидею от вредителей и грибковых болезней, смочите ватный диск в готовой смеси и протрите листья цветка сверху и снизу.
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