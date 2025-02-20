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Когда правильно поливать орхидею — советы для пышного цветения

20 февраля 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Когда поливать орхидею, чтобы не испортить цветок — полезные советы
Хозяйка, которая поливает большую орхидею. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Любое комнатное растение нуждается в тщательном уходе, и орхидея этому — не исключение. Специалисты рассказали, как правильно ухаживать, в частности, поливать и подкармливать это популярное домашнее растение, чтобы оно порадовало глаз своим обильным цветением и красивыми разноцветными цветами.

Об этом рассказывает Express.

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Садовница Анджела Слейтер отмечает, что в состоянии покоя орхидея требует меньше воды, чем во время активного цветения. А такой популярный вид, как фаленопсис, в состоянии покоя находится от шести до девяти месяцев. Именно в этот период необходимо регулировать режим полива, чтобы весной этот цветок обильно зацвел.

Орхидея
Две разноцветные орхидеи на окне. Фото: Jardineria On

Когда стоит поливать орхидею

Если вы заметили, что толстые корни этого растения стали серебристыми, значит, пришло время поливать орхидею. Но нельзя поливать листья, ведь можно погубить цветок. Для этого достаточно поместить весь горшок с орхидеей в теплую воду и подержать в ней несколько секунд, пока корни снова не позеленеют.

Перед следующим поливом необходимо подождать, пока корневая система этого популярного комнатного растения немного подсохнет, чтобы не погубить орхидею.

Орхидея в горшке
Несколько орхидей в тазике с водой. Фото: скриншот с YouTube

Когда и чем подкармливать орхидею

Во время каждого второго полива Анджела рекомендует подкармливать орхидею специальным удобрением для цветов. Просто растворяйте это удобрение в емкости с водой и используйте готовый раствор во время каждого второго полива.

Но ни в коем случае не делайте это слишком часто, ведь в почве могут накапливаться вредные элементы. Речь идет о вредных солях, которые могут накапливаться в почве и быть токсичными для орхидеи.

Напомним, мы писали о том, как обычный кофе может помочь вырастить самую красивую орхидею.

Ранее мы рассказывали о том, почему орхидею лучше выращивать в прозрачном горшке.

Также мы сообщали о том, почему корни орхидеи вылезают из горшка и как это исправить.

растения цветы советы орхидея домашние цветы комнатные растения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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