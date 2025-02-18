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Якими народними засобами підживити фіалку для гарного цвітіння

18 лютого 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Чим підживити фіалку, щоб змусити її пишно квітнути — народні методи, поради
Господиня, яка обприскує фіалки на підвіконні. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Будь-яка кімнатна рослина, зокрема і фіалка, потребує гарного догляду під час вирощування, а саме — корисного підживлення. Щоб виростити найкращу квітку у себе вдома, потрібно знати, якими народними добривами варто "нагодувати" її.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Цукор

Рослини отримують енергію з глюкози, тому цукор буде ідеальним добривом для фіалки. Таке народне добриво дасть цій кімнатній рослині енергії і відновить її сили після того, як вона перестане квітнути. До того ж солодку воду люблять не тільки фіалки, а й навіть кактуси.

Щоб приготувати суміш для підживлення фіалки, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Цукор — одна столова ложка
  • Відстояна вода — один літр

Розчиніть цукор у воді та підживлюйте кімнатну рослину цією сумішшю кожні два тижні. Запам’ятайте, що одному маленькому горщику з фіалкою потрібна одна склянка такого розчину.

Фиалка
Фіалка в горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Цедра цитрусових

Цитруси роблять листя фіалки соковитими і насиченими, завдяки чому пластини стають більш щільними і оксамитовими, а сама фіалка зміцнює свою імунну систему. Для приготування суміші вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Помита шкірка цитрусових 
  • Гаряча вода
  • Ніж
  • Блендер
  • Банка

Зріжте з фруктів шкірку, просушіть її, подрібніть ножем і вкиньте у блендер для отримання порошку. Отриманий порошок висипте у банку до половини і залийте гарячою водою до верха, залишивши настій на тиждень. Підживлюйте фіалку цією сумішшю кожні три тижні.

Кавова гуща

До складу кави входить багато азоту, який потрібен фіалкам, особливо після цвітіння. Для приготування суміші зберіть кавову гущу і розкладіть на папері, залишивши в такому стані на кілька днів. Потім покладіть суху гущу на ґрунт з фіалкою, а потім обов’язково розпушіть і зволожте його.

На один горщик з фіалкою достатньо використати дві чайні ложки кавової гущі.

Полив фиалки
Процес поливу фіалки в горщику. Фото: Pixabay

Бананова шкірка

До складу бананів входить велика кількість калію, який змушує фіалки рясно квітнути. Для підживлення рослини очистьте кілька бананів від шкірок, посушіть ці шкірки і подрібніть на маленькі кубики. Їх покладіть у банки і залийте водою у співвідношенні один до трьох, потім залиште настоюватися на добу і знову розведіть з водою, але у пропорції один до десяти.

Лушпиння цибулі

Для приготування живильного відвару покладіть жменю лушпиння у металеву місткість і залийте їх двома літрами води. Поставте місткість на вогонь, доведіть до кипіння і варіть п’ять-сім хвилин, потім залиште відвар охолоджуватися і настоятися на кілька годин.

Цим відваром можна і обприскувати рослину, і поливати її, а робити це потрібно один раз на місяць.

Нагадаємо, ми писали про те, як потрібно доглядати фіалку для гарного цвітіння. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити фіалку в зимову пору року. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити гарну фіалку з одного листочка.

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