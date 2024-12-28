Чому сохне листя на фіалках — прості поради, як врятувати квітку

Фіалка. Фото: unsplash.com

Якщо на ваших фіалках почало сохнути листя, то спочатку потрібно виявити причину змін. Нею може бути захворювання, сухе повітря або брак вологи.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, як врятувати ваші квіти.

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Захворювання. Огляньте пагони та стебла на наявність дефектів або дивної реакції.

Неправильний режим поливу. Квітка може страждати як від рясного поливу, так і від занадто малого.

Не достатньо підживлення. Кожна кімнатна рослина періодично потребує удобрення ґрунту.

Сухе повітря. Фіалка любить помірну вологу, тому якщо вона стоїть на підвіконні на сонячній стороні, то обов’язково закрийте вікно фольгою, щоб сонячні промені не потрапляли на квітку.

Погана вода. Поливати квіти потрібно не водою з крана, а очищеною. Інакше важкі солі та хлор, які знаходяться в нефільтрованій рідині згубно вплинуть на рослину.

Фіалка. Фото: pexels.com

Як врятувати фіалку

Встановити режим поливу. Взимку варто поливати квітку менше, аніж влітку. Перевіряти стан по ґрунту. Якщо земля швидко підсихає, тоді і поливайте частіше.

Використовувати лише чисту воду. Поливайте фільтрованою, очищеною водою.

Зволожити повітря. Якщо повітря занадто сухе, то найпростіший метод — покласти мокрий рушник на батарею. Також можна користуватися спеціальними зволожувачами.

Підживлювати ґрунт. Фіалку потрібно регулярно удобрювати — мікро- і макроелементи, та інші поживні речовини.

Фіалка у ящику. Фото: pexels.com

Нагадаємо, як правильно підживити малину взимку. Також ми розповідали, чи ефективно перекопувати город взимку.