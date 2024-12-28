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Как спасти фиалки зимой — простые советы

28 декабря 2024 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Почему сохнут листья на фиалках - простые советы, как спасти цветок
Фиалка. Фото: unsplash.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Если на ваших фиалках начали сохнуть листья, то сначала нужно обнаружить причину перемен. Ею может быть заболевание, сухой воздух или нехватка влаги.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, как спасти ваши цветы.

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Почему сохнут листья у фиалок

Заболевание. Осмотрите побеги и стебли на наличие дефектов или странной реакции.

Неправильный режим полива. Цветок может страдать как от обильного полива, так и от слишком малого.

Не достаточно подкормки. Каждое комнатное растение периодически нуждается в удобрении почвы.

Сухой воздух. Фиалка любит умеренную влагу, поэтому если она стоит на подоконнике на солнечной стороне, обязательно закройте окно фольгой, чтобы солнечные лучи не попадали на цветок.

Плохая вода. Поливать цветы нужно не водой из крана, а очищенной. Иначе тяжелые соли и хлор, которые находятся в нефильтрованной жидкости, губительно повлияют на растение.

Фиалка
Фиалка. Фото: pexels.com

Как спасти фиалку

Установите режим полива. Зимой следует поливать цветок меньше, чем летом. Проверять состояние по грунту. Если земля быстро подсыхает, тогда и поливайте почаще.

Использовать только чистую воду. Поливайте отфильтрованной, очищенной водой.

Увлажнить воздух. Если воздух слишком сухой, то самый простой метод — положить мокрое полотенце на батарею. Также можно пользоваться специальными увлажнителями.

Подпитывать почву. Фиалку нужно регулярно удобрять — микро- и макроэлементы, и другие питательные вещества.

Фиалка в горшке
Фиалка в ящике. Фото: pexels.com

Напомним, как правильно подкормить малину зимой. Также мы рассказывали, эффективно ли перекапывать огород зимой.

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07:57 Авиакатастрофа в Актау — погибший пилот учился в Украине

07:45 Германия опасается массового отъезда сирийских врачей

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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