Зимове перекопування городу — чи потрібно це робити, поради дачникам

Перекопування городу. Фото: Pinterest

Наші бабусі та дідусі щороку перекопували город перед зимою. Але зараз городники все частіше цікавляться, коли краще перекопувати город — восени чи навесні? І питання таки справедливе — виявляється, у перекопування після настання холодів є свої плюси і мінуси.

Новини.LIVE розкажуть, чи не марна трата часу перекопування городу перед зимою.

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Переваги перекопування на зиму

Знищення шкідників

Перекопуючи, ви вивертаєте нижні шари ґрунту на поверхню, де знаходяться личинки шкідників, бур’яни та їх насіння. За зиму шкідники замерзнуть та загинуть.

Розпушення ґрунту

Мороз сприяє природному розпушенню грудок землі, що навесні полегшує обробіток ділянки. Особливо це актуально для важких глинистих ґрунтів.

Перекопування городу перед зимою. Фото: Pinterest

Менше роботи навесні

Завдяки перекопуванню на зиму ви заощадите час і сили навесні, оскільки земля вже буде підготовлена до посіву.

Недоліки перекопування на зиму

Виснаження ґрунту

Перекопування руйнує структуру ґрунту та екосистему корисних мікроорганізмів.

Ризик ерозії

Відлиги, дощі або сильний вітер можуть вимивати чи видувати родючий верхній шар ґрунту та корисні в ньому елементи.

Підготовка ґрунту до зими. Фото: Pinterest

Фізична складність

Перекопування в холодну пору року може бути досить виснажливим, особливо якщо ґрунт важкий або вже почав замерзати.

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти можна сіяти на городі в зимову пору року. А також ми розповідали, як можна зберегти землю в гарному стані для розсади.