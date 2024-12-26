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ТОП-7 речей, які не можна кидати в компост

26 грудня 2024 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Що не можна викидати в компост — це вб'є ваші рослини
Фермер розсипає компост на городі. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Удобрення ґрунту забезпечує рослини необхідними поживними речовинами та допомагає збільшити врожай. Проте в якості компосту люди використовують продукти, які можуть зашкодити росту пагонів та кущів.

Читайте нашу статтю, щоб дізнатися, які речі та продукти краще не використовувати в якості компоста.

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Що НЕ можна кидати в компост

Бадилля листя з ознаками хвороб, адже грибки швидко розмножуються у вологому середовищі.

Лушпайки від гнилих овочів, в яких розвиваються шкідливі мікроорганізми.

Шкірки цитрусових та бананів, на яких так само розвиваються бактерії та грибки.

Що не можна кидати в компост
Городник удобрює грядки. Фото: Pinterest

Папір із друкарською фарбою. В друкарнях можуть використовувати чорнила, які місять свинець та можуть бути отруйними для людського організму.

Хімікати та ліки. Шкідливі речовини зберігаються доволі довгий час та потрапляють у ваш врожай. 

Листя дуба, верби, осики, тополі. Ці дерева мають в складі речовини, які шкодять іншим рослинам на вашому городі.

Хвойні рослини помітно підкислюють компост, а кислий ґрунт підходить далеко не для всіх культур.

Нагадаємо, ми розповідали про те, для чого важливо вапнувати ґрунт і яким рослинам це необхідно. 

Також ми повідомляли про те, як можна затримати сніг на городі, щоб захистити культури від морозів. 

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