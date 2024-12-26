Что нельзя выбрасывать в компост – это убьет ваши растения.

Фермер рассыпает компост на огороде. Фото: Pinterest

Удобрение почвы обеспечивает растения необходимыми питательными веществами и помогает увеличить урожай. Однако в качестве компоста люди используют продукты, которые могут повредить росту побегов и кустов.

Читайте нашу статью, чтобы узнать, какие вещи и продукты лучше не использовать в качестве компоста.

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Что нельзя бросать в компост

Ботва листьев с признаками болезней, ведь грибки быстро размножаются во влажной среде.

Лушпайки от гнилых овощей, в которых развиваются вредные микроорганизмы.

Кожи цитрусовых и бананов, на которых так же развиваются бактерии и грибки.

Огородник удобряет грядки. Фото: Pinterest

Бумага с типографской краской . В типографиях могут использоваться чернила, которые содержат свинец и могут быть ядовитыми для человеческого организма.

Химикаты и лекарства. Вредные вещества хранятся довольно долго и попадают в ваш урожай.

Листья дуба, ивы, осины, тополя и ивы. Эти деревья содержат вещества, которые вредят другим растениям на вашем огороде.

Хвойные растения заметно подкисляют компост, а кислая почва подходит далеко не для всех культур.

Напомним, мы рассказывали о том, зачем важно известковать почву и каким растениям это необходимо.

Также мы сообщали о том, как можно задержать снег на огороде, чтобы оградить культуры от морозов.