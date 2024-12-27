Зимняя перекопка огорода — нужно ли это делать, советы дачникам

Стоит ли зимой перекапывать огород — преимущества и недостатки
Наши бабушки и дедушки каждый год перекапывали огород перед зимой. Но сейчас огородники все чаще интересуются, когда лучше перекапывать огород — осенью или весной? И вопрос таки справедливый — оказывается, у перекапывания после наступления холодов есть свои плюсы и минусы.
Новини.LIVE расскажут, не пустая ли трата времени перекопка огорода перед зимой.
Преимущества перекапывания на зиму
Уничтожение вредителей
Перекапывая, вы выворачиваете нижние слои почвы на поверхность, где находятся личинки вредителей, сорняки и семена. Через зиму вредители замерзнут и погибнут.
Разрыхление почвы
Мороз способствует естественному разрыхлению комков земли, что весной облегчает возделывание участка. Особенно это актуально для тяжелых глинистых почв.
Меньше работы весной
Благодаря перекапыванию на зиму вы сэкономите время и силы весной, поскольку земля уже будет подготовлена к посеву.
Недостатки перекапывания на зиму
Истощение почвы
Перекапывание разрушает структуру почвы и экосистему полезных микроорганизмов.
Риск эрозии
Оттепели, дожди или сильный ветер могут вымывать или выдувать плодородный верхний слой почвы и полезные в нем элементы.
Физическая сложность
Перекапывание в холодное время года может быть достаточно изнурительным, особенно если почва тяжелая или уже начала замерзать.
Напомним, мы писали о том, какие цветы можно сеять на огороде в зимнее время года. А также мы рассказывали, как можно сберечь землю в хорошем состоянии для рассады.
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