Зимняя перекопка огорода — нужно ли это делать, советы дачникам

Перекапывание огорода. Фото: Pinterest

Наши бабушки и дедушки каждый год перекапывали огород перед зимой. Но сейчас огородники все чаще интересуются, когда лучше перекапывать огород — осенью или весной? И вопрос таки справедливый — оказывается, у перекапывания после наступления холодов есть свои плюсы и минусы.

Новини.LIVE расскажут, не пустая ли трата времени перекопка огорода перед зимой.

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Преимущества перекапывания на зиму

Уничтожение вредителей

Перекапывая, вы выворачиваете нижние слои почвы на поверхность, где находятся личинки вредителей, сорняки и семена. Через зиму вредители замерзнут и погибнут.

Разрыхление почвы

Мороз способствует естественному разрыхлению комков земли, что весной облегчает возделывание участка. Особенно это актуально для тяжелых глинистых почв.

Перекапывание огорода перед зимой. Фото: Pinterest

Меньше работы весной

Благодаря перекапыванию на зиму вы сэкономите время и силы весной, поскольку земля уже будет подготовлена к посеву.

Недостатки перекапывания на зиму

Истощение почвы

Перекапывание разрушает структуру почвы и экосистему полезных микроорганизмов.

Риск эрозии

Оттепели, дожди или сильный ветер могут вымывать или выдувать плодородный верхний слой почвы и полезные в нем элементы.

Подготовка почвы к зиме. Фото: Pinterest

Физическая сложность

Перекапывание в холодное время года может быть достаточно изнурительным, особенно если почва тяжелая или уже начала замерзать.

Напомним, мы писали о том, какие цветы можно сеять на огороде в зимнее время года. А также мы рассказывали, как можно сберечь землю в хорошем состоянии для рассады.