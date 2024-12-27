Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Стоит ли зимой перекапывать огород — преимущества и недостатки arrow

Стоит ли зимой перекапывать огород — преимущества и недостатки

27 декабря 2024 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Зимняя перекопка огорода — нужно ли это делать, советы дачникам
Перекапывание огорода. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Наши бабушки и дедушки каждый год перекапывали огород перед зимой. Но сейчас огородники все чаще интересуются, когда лучше перекапывать огород — осенью или весной? И вопрос таки справедливый — оказывается, у перекапывания после наступления холодов есть свои плюсы и минусы.

Новини.LIVE расскажут, не пустая ли трата времени перекопка огорода перед зимой.

Читайте также:

Преимущества перекапывания на зиму

Уничтожение вредителей

Перекапывая, вы выворачиваете нижние слои почвы на поверхность, где находятся личинки вредителей, сорняки и семена. Через зиму вредители замерзнут и погибнут.

Разрыхление почвы

Мороз способствует естественному разрыхлению комков земли, что весной облегчает возделывание участка. Особенно это актуально для тяжелых глинистых почв.

Перекапывание огорода на зиму
Перекапывание огорода перед зимой. Фото: Pinterest

Меньше работы весной

Благодаря перекапыванию на зиму вы сэкономите время и силы весной, поскольку земля уже будет подготовлена к посеву.

Недостатки перекапывания на зиму

Истощение почвы

Перекапывание разрушает структуру почвы и экосистему полезных микроорганизмов.

Риск эрозии

Оттепели, дожди или сильный ветер могут вымывать или выдувать плодородный верхний слой почвы и полезные в нем элементы.

перекапывание на зиму
Подготовка почвы к зиме. Фото: Pinterest

Физическая сложность

Перекапывание в холодное время года может быть достаточно изнурительным, особенно если почва тяжелая или уже начала замерзать.

Напомним, мы писали о том, какие цветы можно сеять на огороде в зимнее время года. А также мы рассказывали, как можно сберечь землю в хорошем состоянии для рассады.

зима советы огород подготовка дача

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:26 "Азов" ищет на фронт автоэлектриков — какая зарплата и требования

02:50 Лукашенко ожидает получить десяток "Орешников" от РФ

02:14 В Киевской области слышны взрывы — что известно

01:32 Военные с оружием покинули позиции — наказал ли кого-то суд

01:30 Воевать должны все, но депутаты — это другое, заявили в Раде

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:23 Усик стал лучшим боксером века — где братья Кличко

00:30 Когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК

00:04 Уволят ли скандального преподавателя КНУ — ректор раскрыл детали

00:01 Реал получил хорошее предложение за Куртуа — Лунину не радоваться

26 декабря 2024

23:49 Завершить нельзя продолжить — Путин о войне в Украине

03:26 "Азов" ищет на фронт автоэлектриков — какая зарплата и требования

02:50 Лукашенко ожидает получить десяток "Орешников" от РФ

02:14 В Киевской области слышны взрывы — что известно

01:32 Военные с оружием покинули позиции — наказал ли кого-то суд

01:30 Воевать должны все, но депутаты — это другое, заявили в Раде

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:23 Усик стал лучшим боксером века — где братья Кличко

00:30 Когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК

00:04 Уволят ли скандального преподавателя КНУ — ректор раскрыл детали

00:01 Реал получил хорошее предложение за Куртуа — Лунину не радоваться

26 декабря 2024

23:49 Завершить нельзя продолжить — Путин о войне в Украине

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке