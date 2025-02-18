Чем подкормить фиалку, чтобы заставить ее пышно цвести — народные методы, советы

Хозяйка, которая опрыскивает фиалки на подоконнике. Фото: Freepik

Любое комнатное растение, в частности и фиалка, нуждается в хорошем уходе во время выращивания, а именно — полезной подкормке. Чтобы вырастить самый лучший цветок у себя дома, нужно знать, какими народными удобрениями стоит "накормить" его.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сахар

Растения получают энергию из глюкозы, поэтому сахар будет идеальным удобрением для фиалки. Такое народное удобрение даст этому комнатному растению энергии и восстановит его силы после того, как оно перестанет цвести. К тому же, сладкую воду любят не только фиалки, но и даже кактусы.

Чтобы приготовить смесь для подкормки фиалки, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сахар — одна столовая ложка

Отстоянная вода — один литр

Растворите сахар в воде и подкармливайте комнатное растение этой смесью каждые две недели. Запомните, что одному маленькому горшку с фиалкой нужен один стакан такого раствора.

Фиалка в горшке на подоконнике. Фото: Pinterest

Цедра цитрусовых

Цитрусы делают листья фиалки сочными и насыщенными, благодаря чему пластины становятся более плотными и бархатистыми, а сама фиалка укрепляет свою иммунную систему. Для приготовления смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Помытая кожура цитрусовых

Горячая вода

Нож

Блендер

Банка

Срежьте с фруктов кожуру, просушите ее, измельчите ножом и бросьте в блендер для получения порошка. Полученный порошок высыпьте в банку до половины и залейте горячей водой до верха, оставив настой на неделю. Подкармливайте фиалку этой смесью каждые три недели.

Кофейная гуща

В состав кофе входит много азота, который нужен фиалкам, особенно после цветения. Для приготовления смеси соберите кофейную гущу и разложите на бумаге, оставив в таком состоянии на несколько дней. Затем положите сухую гущу на грунт с фиалкой, а потомм обязательно разрыхлите и увлажните его.

На один горшок с фиалкой достаточно использовать две чайные ложки кофейной гущи.

Процесс полива фиалки в горшке. Фото: Pixabay

Банановая кожура

В состав бананов входит большое количество калия, который заставляет фиалки обильно цвести. Для подпитки растения очистите несколько бананов от кожуры, посушите эти кожуры и измельчите на маленькие кубики. Их положите в банки и залейте водой в соотношении один к трем, затем оставьте настаиваться на сутки и снова разведите с водой, но в пропорции один к десяти.

Шелуха лука

Для приготовления питательного отвара положите горсть шелухи в металлическую емкость и залейте ее двумя литрами воды. Поставьте емкость на огонь, доведите до кипения и варите пять-семь минут, затем оставьте отвар остывать и настояться на несколько часов.

Этим отваром можно и опрыскивать растение, и поливать его, а делать это нужно один раз в месяц.

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