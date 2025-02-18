Чем подкормить фиалку, чтобы заставить ее пышно цвести — народные методы, советы

Какими народными средствами кормить фиалку для красивого цветения
Любое комнатное растение, в частности и фиалка, нуждается в хорошем уходе во время выращивания, а именно — полезной подкормке. Чтобы вырастить самый лучший цветок у себя дома, нужно знать, какими народными удобрениями стоит "накормить" его.
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Чем стоит подкармливать фиалку для хорошего роста — народные удобрения
Сахар
Растения получают энергию из глюкозы, поэтому сахар будет идеальным удобрением для фиалки. Такое народное удобрение даст этому комнатному растению энергии и восстановит его силы после того, как оно перестанет цвести. К тому же, сладкую воду любят не только фиалки, но и даже кактусы.
Чтобы приготовить смесь для подкормки фиалки, вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Сахар — одна столовая ложка
- Отстоянная вода — один литр
Растворите сахар в воде и подкармливайте комнатное растение этой смесью каждые две недели. Запомните, что одному маленькому горшку с фиалкой нужен один стакан такого раствора.
Цедра цитрусовых
Цитрусы делают листья фиалки сочными и насыщенными, благодаря чему пластины становятся более плотными и бархатистыми, а сама фиалка укрепляет свою иммунную систему. Для приготовления смеси вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Помытая кожура цитрусовых
- Горячая вода
- Нож
- Блендер
- Банка
Срежьте с фруктов кожуру, просушите ее, измельчите ножом и бросьте в блендер для получения порошка. Полученный порошок высыпьте в банку до половины и залейте горячей водой до верха, оставив настой на неделю. Подкармливайте фиалку этой смесью каждые три недели.
Кофейная гуща
В состав кофе входит много азота, который нужен фиалкам, особенно после цветения. Для приготовления смеси соберите кофейную гущу и разложите на бумаге, оставив в таком состоянии на несколько дней. Затем положите сухую гущу на грунт с фиалкой, а потомм обязательно разрыхлите и увлажните его.
На один горшок с фиалкой достаточно использовать две чайные ложки кофейной гущи.
Банановая кожура
В состав бананов входит большое количество калия, который заставляет фиалки обильно цвести. Для подпитки растения очистите несколько бананов от кожуры, посушите эти кожуры и измельчите на маленькие кубики. Их положите в банки и залейте водой в соотношении один к трем, затем оставьте настаиваться на сутки и снова разведите с водой, но в пропорции один к десяти.
Шелуха лука
Для приготовления питательного отвара положите горсть шелухи в металлическую емкость и залейте ее двумя литрами воды. Поставьте емкость на огонь, доведите до кипения и варите пять-семь минут, затем оставьте отвар остывать и настояться на несколько часов.
Этим отваром можно и опрыскивать растение, и поливать его, а делать это нужно один раз в месяц.
Напомним, мы писали о том, как нужно ухаживать за фиалкой для красивого цветения.
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