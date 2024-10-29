Як доглядати фіалку, щоб вона квітнула цілий рік — поради

Жінка, яка доглядає фіалку на підвіконні. Фото: Pinterest

Фіалка — це красива кімнатна квітка яскравих відтінків, яка здатна рости круглий рік в умовах достатнього освітлення. Щоб ця домашня рослина правильно росла і гарно розвивалася, їй потрібен відповідний догляд, а який саме, читайте нижче.

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Освітлення

Щоб фіалка квітнула круглий рік, її треба тримати в умовах правильного освітлення впродовж 12-14 годин на день.

Волога

Ця кімнатна рослина потребує 50-60% вологи, а коли надворі холодно, в квартирі рівень вологи знижується до 25-30%, тому квітникарі з досвідом радять збільшувати його. Щоб це зробити, можна, наприклад, створити капілярний полив фіалки.

Яскрава фіалка в горщику. Фото: Pinterest

Ґрунт

Фіалки ростуть в легкому слабокислому ґрунті з рН 5,5-6,5, який вільно пропускає повітря і тримає необхідну вологу. Щоб зробити ґрунт таким, як треба, підживіть його такими природними матеріалами, як:

Товчене вугілля

Перліт

Вермикуліт

Подрібнений мох-сфагнум

Вибір горщиків

Фіалкам важливо рости виключно в пластикових горщиках відповіднго діаметру. Для діток і молодих розеток це п’ять-шість сантиметрів у діаметрі, а для дорослих — від десяти до 12 сантиметрів.

Фіалка в горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Дренаж

Щоб не дозволяти воді застоюватися в нижній частині горщика, потрібно скористатися дренажем. Це може бути:

Вугілля

Шматки пінопласту

Керамзит

Мох-сфагнум

Полив і підживлення

Поливати фіалку потрібно відстояною або відфільтрованою водою кімнатної температури в області піддона або зверху, але ні в якому разі не на точку росту і листя. Поливати цю кімнатну рослину треба два рази на тиждень.

Що стосується підживлення, то добрива можна обирати як гранульовані, так і рідкі. Молодим розеткам потрібно, щоб у складі добрива було більше азоту, аніж калію і фосфору, а якщо ви хочете закласти бутони і змусити фіалку рясно квітнути, тоді додавайте більше фосфору. В цілому, підживлювати цю рослину треба один раз на три-чотири тижні.

Людина, що поливає фіалку. Фото: Pixabay

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