Как ухаживать за фиалкой, чтобы она цвела круглый год — советы

Женщина, которая ухаживает за фиалкой на подоконнике. Фото: Pinterest

Фиалка — это красивый комнатный цветок ярких оттенков, способный расти круглый год в условиях достаточного освещения. Чтобы это домашнее растение правильно росло и хорошо развивалось, ему нужен соответствующий уход, а какой именно, читайте ниже.

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Освещение

Чтобы фиалка цвела круглый год, ее нужно держать в условиях правильного освещения в течение 12-14 часов в день.

Влажность

Это комнатное растение нуждается в 50-60% влаги, а когда на улице холодно, в квартире уровень влаги снижается до 25-30%, поэтому цветоводы с опытом советуют увеличивать его. Чтобы это сделать, можно, например, создать капиллярный полив фиалки.

Яркая фиалка в горшке. Фото: Pinterest

Почва

Фиалки растут в легкой слабокислой почве с рН 5,5-6,5, которая свободно пропускает воздух и держит необходимую влагу. Чтобы сделать почву такой, как нужно, подпитайте ее такими природными материалами, как:

Толченый уголь

Перлит

Вермикулит

Измельченный мох-сфагнум

Выбор горшков

Фиалкам важно расти исключительно в пластиковых горшках соответствующего диаметра. Для детей и молодых розеток это пять-шесть сантиметров в диаметре, а для взрослых — от десяти до 12 сантиметров.

Фиалка в горшке на подоконнике. Фото: Pinterest

Дренаж

Чтобы не позволять воде застаиваться в нижней части горшка, нужно воспользоваться дренажем. Это может быть:

Уголь

Куски пенопласта

Керамзит

Мох-сфагнум

Полив и подкормка

Поливать фиалку нужно отстоявшейся или отфильтрованной водой комнатной температуры в области поддона или сверху, но ни в коем случае не на точку роста и листья. Поливать это комнатное растение нужно дважды в неделю.

Что касается подкормки, то удобрения можно выбирать как гранулированные, так и жидкие. Молодым розеткам нужно, чтобы в составе удобрения было больше азота, чем калия и фосфора, а если вы хотите заложить бутоны и заставить фиалку обильно цвести, тогда добавляйте больше фосфора. В целом, подкармливать это растение нужно один раз в три-четыре недели.

Человек, поливающий фиалку. Фото: Pixabay

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