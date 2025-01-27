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Як захистити кімнатні квіти від шкідників — лайфхак із сірниками

27 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Навіщо встромляти сірник у горщик з квітами — чим це корисно, поради
Людина, яка встромляє сірники у горщик з кімнатною квіткою. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Мало хто знає, але звичайні сірники можуть бути корисними для кімнатних рослин, адже вони захищають їх від псування. Досвідчені квітникарі пояснили, для чого потрібно встромляти сірники у горщики з домашніми рослинами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Навіщо встромляти сірники у горщики з квітами

До складу головок сірників входить магній, фосфор і сірка, які вважаються корисними для кімнатних рослин. Тому коли ці сірники встромляються в горщики з квітами, фосфор із сіркою починають виділятися і насичують ґрунт під рослинами.

Це особливо важливо, якщо у вашому ґрунті є личинки паразитів, наприклад, попелиця або щитівка. 

Спички в горшке
Сірники у горщику з кімнатною рослиною. Фото: Pinterest

Як сірниками можна захистити кімнатні квіти від паразитів

Щоб захистити кімнатні рослини від паразитів, встроміть головки сірників у ґрунт навколо квітки і полийте її, щоб активувати виділення елементів. За тиждень встроміть нові сірники замість старих, щоб кімнатна рослина постійно була захищена. 

Так можна відлякати шкідників і паразитів від кімнатних рослин, не застосовуючи, при цьому, жодних хімічних препаратів, які шкідливі для квітів.

Комнатный цветок
Встромлення сірників у горщик з квіткою. Фото: скриншот з YouTube

Як відлякати мошок від квітки за допомогою сірників

Зазвичай мошки у горщиках з кімнатними рослинами з’являються взимку від поливу "чайною" або "кавовою" водою. Ці шкідники вважаються небезпечними для рослин, а їхні личинки можуть зіпсувати коріння квітів. Тому якщо ви знайшли мошок у ґрунті, терміново їх позбавляйтеся.

Для цього встроміть сірники головкою в землю і час від часу стежте за цим — якщо сірка зникла, замініть сірники на нові.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна з легкістю почистити кімнатні рослини від пилу. 

Раніше ми розповідали про те, як можна прибрати павутинного кліща на кімнатній квітці за допомогою апельсину. 

Також ми повідомляли про те, як можна зміцнити кімнатні рослини за допомогою кориці. 

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