Навіщо встромляти сірник у горщик з квітами — чим це корисно, поради

Людина, яка встромляє сірники у горщик з кімнатною квіткою. Фото: Pinterest

Мало хто знає, але звичайні сірники можуть бути корисними для кімнатних рослин, адже вони захищають їх від псування. Досвідчені квітникарі пояснили, для чого потрібно встромляти сірники у горщики з домашніми рослинами.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Навіщо встромляти сірники у горщики з квітами

До складу головок сірників входить магній, фосфор і сірка, які вважаються корисними для кімнатних рослин. Тому коли ці сірники встромляються в горщики з квітами, фосфор із сіркою починають виділятися і насичують ґрунт під рослинами.

Це особливо важливо, якщо у вашому ґрунті є личинки паразитів, наприклад, попелиця або щитівка.

Сірники у горщику з кімнатною рослиною. Фото: Pinterest

Як сірниками можна захистити кімнатні квіти від паразитів

Щоб захистити кімнатні рослини від паразитів, встроміть головки сірників у ґрунт навколо квітки і полийте її, щоб активувати виділення елементів. За тиждень встроміть нові сірники замість старих, щоб кімнатна рослина постійно була захищена.

Так можна відлякати шкідників і паразитів від кімнатних рослин, не застосовуючи, при цьому, жодних хімічних препаратів, які шкідливі для квітів.

Встромлення сірників у горщик з квіткою. Фото: скриншот з YouTube

Як відлякати мошок від квітки за допомогою сірників

Зазвичай мошки у горщиках з кімнатними рослинами з’являються взимку від поливу "чайною" або "кавовою" водою. Ці шкідники вважаються небезпечними для рослин, а їхні личинки можуть зіпсувати коріння квітів. Тому якщо ви знайшли мошок у ґрунті, терміново їх позбавляйтеся.

Для цього встроміть сірники головкою в землю і час від часу стежте за цим — якщо сірка зникла, замініть сірники на нові.

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