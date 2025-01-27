Зачем втыкать спичку в горшок с цветами — чем это полезно, советы

Человек, который втыкает спички в горшок с комнатным цветком. Фото: Pinterest

Не многие знают, но обычные спички могут быть полезными для комнатных растений, ведь они защищают их от порчи. Опытные цветоводы объяснили, для чего нужно втыкать спички в горшки с домашними растениями.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Зачем втыкать спички в горшки с цветами

В состав головок спичек входит магний, фосфор и сера, которые считаются полезными для комнатных растений. Поэтому когда эти спички втыкаются в горшки с цветами, фосфор с серой начинают выделяться и насыщают почву под растениями.

Это особенно важно, если в вашей почве есть личинки паразитов, например, тля или щитовка.

Спички в горшке с комнатным растением. Фото: Pinterest

Как спичками можно защитить комнатные цветы от паразитов

Чтобы защитить комнатные растения от паразитов, воткните головки спичек в почву вокруг цветка и полейте его, чтобы активировать выделение элементов. Через неделю воткните новые спички вместо старых, чтобы комнатное растение постоянно было защищено.

Так можно отпугнуть вредителей и паразитов от комнатных растений, не применяя, при этом, никаких химических препаратов, которые вредны для цветов.

Втыкание спичек в горшок с цветком. Фото: скриншот с YouTube

Как отпугнуть мошек от цветка с помощью спичек

Обычно мошки в горшках с комнатными растениями появляются зимой от полива "чайной" или "кофейной" водой. Эти вредители считаются опасными для растений, а их личинки могут испортить корни цветов. Поэтому если вы нашли мошек в почве, срочно от них избавляйтесь.

Для этого воткните спички головкой в землю и время от времени следите за этим — если сера исчезла, замените спички на новые.

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