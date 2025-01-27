Зачем втыкать спичку в горшок с цветами — чем это полезно, советы

Как защитить комнатные цветы от вредителей — лайфхак со спичками
Не многие знают, но обычные спички могут быть полезными для комнатных растений, ведь они защищают их от порчи. Опытные цветоводы объяснили, для чего нужно втыкать спички в горшки с домашними растениями.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Зачем втыкать спички в горшки с цветами
В состав головок спичек входит магний, фосфор и сера, которые считаются полезными для комнатных растений. Поэтому когда эти спички втыкаются в горшки с цветами, фосфор с серой начинают выделяться и насыщают почву под растениями.
Это особенно важно, если в вашей почве есть личинки паразитов, например, тля или щитовка.
Как спичками можно защитить комнатные цветы от паразитов
Чтобы защитить комнатные растения от паразитов, воткните головки спичек в почву вокруг цветка и полейте его, чтобы активировать выделение элементов. Через неделю воткните новые спички вместо старых, чтобы комнатное растение постоянно было защищено.
Так можно отпугнуть вредителей и паразитов от комнатных растений, не применяя, при этом, никаких химических препаратов, которые вредны для цветов.
Как отпугнуть мошек от цветка с помощью спичек
Обычно мошки в горшках с комнатными растениями появляются зимой от полива "чайной" или "кофейной" водой. Эти вредители считаются опасными для растений, а их личинки могут испортить корни цветов. Поэтому если вы нашли мошек в почве, срочно от них избавляйтесь.
Для этого воткните спички головкой в землю и время от времени следите за этим — если сера исчезла, замените спички на новые.
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