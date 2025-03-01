Чому не можна дарувати мімози на 8 березня 2025 — чим небезпечні ці квіти

Жінка, яка тримає букет мімоз. Фото: Freepik

Звичайно жоден Міжнародний жіночий день не проходить без квітів, але не всі букети можна дарувати в це весняне свято, наприклад, не варто дарувати мімози. Ми пояснюємо, чому краще відмовитися від ідеї купувати жінкам ці квіти на восьме березня.

Новини.LIVE розповідає, чому краще не дарувати ці рослини.

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На восьме березня всім жінкам прийнято дарувати квіти, які символізують красу, жіночність і весну, а ще просто не вміють не покращувати настрій. Але перш, ніж йти до магазину квітів, необхідно дізнатися, які ж рослини краще не купувати.

Йдеться про маленькі жовті мімози, які, виявляється, є дуже шкідливими для здоров’я. Тож ми пояснюємо, чим саме небезпечні ці квіти і чому варто обходити стороною ідею їх дарувати жінці.

Складаний букет мімози на тлі штори. Фото: Pinterest

Чому не варто дарувати мімози в Міжнародний жіночий день

Виявляється, мімози можуть викликати сльози у жінки, але не від радості, а від того, що ці квіти можуть спровокувати виникнення алергії. Причому, алергени є не тільки у пилку, а й у соці, який виділяється через обрізане стебло або зламане листя.

Якщо ви подаруєте ці квіти жінці, яка страждає від алергії, в неї можуть почервоніти очі, з’явитися сльози, вона почне чхати і в неї можуть бути набряки. Тому якщо ви не знаєте, чи є в жінки алергія, краще зовсім відмовитися від ідеї дарувати їй мімози і розглянути ідею купувати інші квіти.

Букет мімоз у вазі на столі. Фото: Pinterest

Які квіти краще дарувати на восьме березня

У Міжнародний жіночий день краще купувати квіти, які не мають різкого аромату і великої кількості пилку. Найкращою ідеєю буде подарувати жінці такі популярні квіти, як:

Троянди

Тюльпани

Орхідеї

Нагадаємо, ми писали про те, які квіти краще дарувати жінкам на восьме березня.

Раніше ми розповідали про те, що можна подарувати подрузі в Міжнародний жіночий день.

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