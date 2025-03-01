Почему нельзя дарить мимозы на 8 марта 2025 — чем опасны эти цветы

Женщина, которая держит букет мимоз. Фото: Freepik

Конечно ни один Международный женский день не проходит без цветов, но не все букеты можно дарить в этот весенний праздник, например, не стоит дарить мимозы. Мы объясняем, почему лучше отказаться от идеи покупать женщинам эти цветы на восьмое марта.

Новини.LIVE рассказывает, почему лучше не дарить эти растения.

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На восьмое марта всем женщинам принято дарить цветы, которые символизируют красоту, женственность и весну, а еще просто не умеют не улучшать настроение. Но прежде, чем идти в магазин цветов, необходимо узнать, какие же растения лучше не покупать.

Речь идет о маленьких желтых мимозах, которые, оказывается, очень вредны для здоровья. Поэтому мы объясняем, чем именно опасны эти цветы и почему стоит обходить стороной идею их дарить женщине.

Сложеный букет мимозы на фоне шторы. Фото: Pinterest

Почему не стоит дарить мимозы в Международный женский день

Оказывается, мимозы могут вызвать слезы у женщины, но не от радости, а от того, что эти цветы могут спровоцировать возникновение аллергии. Причем, аллергены есть не только в пыльце, но и в соке, который выделяется через обрезанный стебель или сломанные листья.

Если вы подарите эти цветы женщине, страдающей от аллергии, у нее могут покраснеть глаза, появиться слезы, она начнет чихать и у нее могут быть отеки. Поэтому если вы не знаете, есть ли у женщины аллергия, лучше вовсе отказаться от идеи дарить ей мимозы и рассмотреть идею покупать другие цветы.

Букет мимоз в вазе на столе. Фото: Pinterest

Какие цветы лучше дарить на восьмое марта

В Международный женский день лучше покупать цветы, которые не имеют резкого аромата и большого количества пыльцы. Самой лучшей идеей будет подарить женщине такие популярные цветы, как:

Розы

Тюльпаны

Орхидеи

Напомним, мы писали о том, какие цветы лучше дарить женщинам на восьмое марта.

Ранее мы рассказывали о том, что можно подарить подруге в Международный женский день.

Также мы сообщали о том, что подарить любимой девушке на восьмое марта.