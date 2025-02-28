Що можна подарувати подрузі на 8 березня 2025 — цікаві ідеї

Дівчина, яка дарує подрузі подарунок. Фото: Pinterest

З наближенням Міжнародного жіночого дня всі дівчата і жінки починають ламати голову над тим, що можна цікавого подарувати своїм подругам. Ми ділимося найкращими ідеями подарунків подругам на восьме березня, які зроблять їх щасливими і усміхненими.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Плойка або випрямляч

Якщо ваша подруга постійно звертається до салонів краси, щоб випрямити або накрутити волосся, подаруйте їй випрямляч або плойку. Ці пристрої зекономлять їй гроші та сили, а ще допоможуть створювати красиві зачіски.

Дві подруги з подарунком. Фото: Freepik

Біжутерія

Можете подарувати своїй подрузі щось з біжутерії — це може бути каблучка, сережки, браслет або підвіска. Якщо ви не хочете бути банальною, замовте індивідуальну прикрасу, наприклад, брошку з портретом або кулон з пам’ятною світлиною.

Косметика для волосся

Кожна жінка прагне мати гарне волосся, тому набір для догляду буде ідеальним подарунком на восьме березня. Але краще в цьому випадку поцікавитися у подруги, чим саме вона користується і який бренд їй більше підходить.

Набір келихів

Завжди хочеться випити якогось смачного вина або навіть звичайної води зранку з красивого посуду. Тому можете обрати на подарунок набір естетичних келихів або навіть величезний келих для вина на пару літрів, якщо ви хочете зробити подрузі сюрприз.

Запакований подарунок молодій дівчині. Фото: Pinterest

Органайзер для прикрас

У вашої подрузі маса різної біжутерії, яку вона любить постійно змінювати на собі? Тоді подаруйте їй якийсь гарний органайзер для прикрас, але врахуйте той факт, які саме коштовності любить носити подруга. Від цього залежить те, скільки відділів в органайзері повинно бути.

Ще можете подарувати щось із цього:

Патчі для очей

Повербанк

Чохол на телефон, навушники або ремінець на годинники

Ароматні засоби для ванної

Масажер для обличчя

Нагадаємо, ми писали про те, що ні в якому разі не можна дарувати на восьме березня.

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