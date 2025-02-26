Що подарувати коханій дівчині на 8 березня 2025 — найкращі ідеї, поради

Хлопець, який дарує своїй дівчині букет червоних троянд. Фото: Freepik

Ось-ось всі українці відзначатимуть Міжнародний жіночий день, тому саме час подбати про подарунок своїй другій половинці. Ми розповідаємо, що цікавого можна подарувати своїй коханій дівчині в це чудове весняне свято восьмого березня.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями подарунку коханій.

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Букет улюблених квітів

На жаль, ціни на квіти у восьме березня просто космічні, але це не має заважати чоловіку потішити свою другу половинку. Згадайте, яким квітам ваша дівчина надає перевагу, і складіть красивий букет з них. Якщо ваша кохана колекціонує кімнатні квіти, подаруйте їх красиву рослину в горщику.

Чоловік з букетом квітів за спиною. Фото: Pinterest

Ювелірні прикраси

Певно, кожна дівчина любить носити каблучки, підвіски, сережки або браслети з золота або серебра. Можете відвідати ювелірний магазин і придбати своїй коханій щось ніжне і тендітне на палець, шию, зап’ястя або вуха, що покаже ваші справжні почуття до неї.

Улюблені парфуми

Якщо ви знаєте улюблені парфуми своєї коханій, можете замовити їх у великому об’ємі. Якщо ви боїтеся її образити, тоді хапайте її і ведіть до парфумерного магазину, де вона обере собі парфум, а ви просто заплатите за нього на касі.

Хлопець і дівчина, яка тішиться подарунку. Фото: Fado

Набір із солодощів

Багато дівчат люблять насолодитися чимось солоденьким, тому можете подарувати їй набір солодощів. Не обов’язково це повинні бути цукерки і печиво. Можете подарувати своїй дівчині якийсь красивий торт або шоколад ручної роботи, наприклад, у вигляді жіночої косметики або взуття.

Набір косметики

Така ж сама ситуація, як і з парфумами — якщо ви знаєте, чим і яким брендом користується ваша кохана, коли фарбується, тоді з цим проблем не буде. Але якщо ви так і не запам’ятали або просто не розбираєтеся в цьому, тоді йдіть з дівчиною до магазину косметики, щоб вона купила собі все, що забажає.

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