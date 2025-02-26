Что подарить любимой девушке на 8 марта 2025 — самые лучшие идеи, советы

Парень, который дарит своей девушке букет красных роз. Фото: Freepik

Вот-вот все украинцы будут отмечать Международный женский день, поэтому самое время позаботиться о подарке своей второй половинке. Мы рассказываем, что интересного можно подарить своей любимой девушке в этот замечательный весенний праздник восьмого марта.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка любимой.

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Букет любимых цветов

К сожалению, цены на цветы в восьмое марта просто космические, но это не должно мешать мужчине порадовать свою вторую половинку. Вспомните, какие цветы ваша девушка предпочитает, и составьте красивый букет из них. Если ваша любимая коллекционирует комнатные цветы, подарите им красивое растение в горшке.

Мужчина с букетом цветов за спиной. Фото: Pinterest

Ювелирные украшения

Наверняка, каждая девушка любит носить кольца, подвески, серьги или браслеты из золота или серебра. Можете посетить ювелирный магазин и приобрести своей любимой что-то нежное и хрупкое на палец, шею, запястье или уши, что покажет ваши настоящие чувства к ней.

Любимые духи

Если вы знаете любимые духи своей возлюбленной, можете заказать их в большом объеме. Если вы боитесь ее обидеть, тогда хватайте ее и ведите в парфюмерный магазин, где она выберет себе парфюм, а вы просто заплатите за него на кассе.

Парень и девушка, которая радуется подарку. Фото: Fado

Набор из сладостей

Многие девушки любят насладиться чем-то сладеньким, поэтому можете подарить ей набор сладостей. Не обязательно это должны быть конфеты и печенье. Можете подарить своей девушке какой-то красивый торт или шоколад ручной работы, например, в виде женской косметики или обуви.

Набор косметики

Такая же ситуация, как и с духами — если вы знаете, чем и каким брендом пользуется ваша любимая, когда красится, тогда с этим проблем не будет. Но если вы так и не запомнили или просто не разбираетесь в этом, тогда идите с девушкой в магазин косметики, чтобы она купила себе все, что пожелает.

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